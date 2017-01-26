Талисман хабаровского клуба претендует на звание самого яркого маскота

Маскот хабаровского хоккейного клуба «Амур» борется за звание самого яркого талисмана Континентальной хоккейной лиги. Голосование проводит известный спортивный сайт. Сейчас Бархат входит в десятку сильнейших. Отдать за него свой голос можно до 27 января.

«Мы считает, что Бархат за два сезона полюбился хабаровским болельщикам. Поэтому будем благодарны им, если они примут участие в этом голосовании и поддержат нашего маскота. Клуб положительно относится к таким конкурсам, потому что любое голосование даёт возможность болельщикам высказать своё мнение», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

Лидером Западной конференции стал маскот минского «Динамо» — Зубр. Второе место занял бурый медведь из «Локомотива», третье — рысёнок Сева из «Северстали». Лидером на Востоке пока является талисман «Сибири» Снеговик, за ним следуют талисманы «Барыса» и «Авангарда».

«Традиционно в интернет-голосованиях, будь то Матч Звёзд или другие конкурсы, активнее всего себя ведут болельщики из сибирских городов — Омска, Новосибирска, поэтому с ними сложно конкурировать. Но я думаю, если мы соберёмся и выступим единым фронтом, то шанс на победу есть», — отметил Алексей Чечелев.





Финальное голосование за звание самого яркого маскота КХЛ стартует 30 января в 16:00 по московскому времени. Поддержать Бархата можно на страничке конкурса. Отдать свой голос можно также за талисман другого дальневосточного клуба — «Адмирала». Пока он — один из аутсайдеров.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ноябре болельщики выбирали самую яркую группу поддержки. «Амурские тигрицы» заняли десятое место на Востоке. Черлидеры из Хабаровска набрали почти полторы тысячи голосов. Конкуренцию «тигрицам» составили 13 коллективов. По итогам голосования в финал прошли девушки из Омска и Новосибирска.