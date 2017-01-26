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Талисман хабаровского клуба претендует на звание самого яркого маскота

Талисман хабаровского клуба претендует на звание самого яркого маскота
Сейчас тигр Бархат входит в десятку лучших на Востоке
полчаса назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Маскот хабаровского хоккейного клуба «Амур» борется за звание самого яркого талисмана Континентальной хоккейной лиги. Голосование проводит  известный спортивный сайт. Сейчас Бархат входит в десятку сильнейших. Отдать за него свой голос можно до 27 января.

 

«Мы считает, что Бархат за два сезона полюбился хабаровским болельщикам. Поэтому будем благодарны им, если они примут участие в этом голосовании и поддержат нашего маскота. Клуб положительно относится к таким конкурсам, потому что любое голосование даёт возможность болельщикам высказать своё мнение», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

Лидером Западной конференции стал маскот минского «Динамо» — Зубр. Второе место занял бурый медведь из «Локомотива», третье — рысёнок Сева из «Северстали». Лидером на Востоке пока является талисман «Сибири» Снеговик, за ним следуют талисманы «Барыса» и «Авангарда».

«Традиционно в интернет-голосованиях, будь то Матч Звёзд или другие конкурсы, активнее всего себя ведут болельщики из сибирских городов — Омска, Новосибирска, поэтому с ними сложно конкурировать. Но я думаю, если мы соберёмся и выступим единым фронтом, то шанс на победу есть», — отметил Алексей Чечелев.


 

Финальное голосование за звание самого яркого маскота КХЛ стартует 30 января в 16:00 по московскому времени. Поддержать Бархата можно на страничке конкурса. Отдать свой голос можно также за талисман другого дальневосточного клуба — «Адмирала». Пока он — один из аутсайдеров.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ноябре болельщики выбирали самую яркую группу поддержки. «Амурские тигрицы» заняли десятое место на Востоке. Черлидеры из Хабаровска набрали почти полторы тысячи голосов. Конкуренцию «тигрицам» составили 13 коллективов. По итогам голосования в финал прошли девушки из Омска и Новосибирска.

 
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Комментарии
  • Эдик  (28 минут назад)

    Интересно: это тигрёнок или медведь? Или всё вместе?)



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