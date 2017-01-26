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Депутаты Хабаровского края проголосовали за легальный бизнес

Депутаты Хабаровского края проголосовали за легальный бизнес
Региональный парламент поддержал идею о повышении штрафов за предпринимательство без лицензии
7 минут назад
Экономика | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Парламентарии Хабаровского края поддержали законодательную инициативу, которая подразумевает повышение штрафных санкций за нелегальную предпринимательскую деятельность. В Закдуме уверены, что ужесточение наказания станет ещё одним уверенным шагом к выходу бизнеса из тени и в целом улучшит экономическую ситуацию в регионе.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предложили поменять депутаты из Курганской области. В своём регионе они с переменным успехом ведут борьбу с нелегальной торговлей спиртным — в пояснительной записке к законопроекту его авторы отмечают, что существующие размеры штрафов вряд ли могут считаться действенными мерами. Отдельной «алкогольной» статьи в КоАП нет, поэтому продавцов наказывают за нелегальное предпринимательство и незаконную реализацию товаров, не подлежащих обращению без лицензии.

«Максимальная санкция по данным статьям предусматривает наложение на граждан административного штрафа до двух тысяч рублей. Размер штрафа не оказывает профилактического эффекта на нелегальных продавцов алкоголя», — отмечают разработчики поправок.

В большинстве случаев нарушители отделываются гораздо меньшими суммами: суды назначают им наказание по «нижнему» пределу санкции. Если в Госдуме инициативу курганских законодателей поддержат, штраф за нелегальное предпринимательство будет составлять 2500-5000 рублей.

«Усиление административной ответственности по этим статьям будет способствовать легализации предпринимательской деятельности, позволит бюджету хотя бы частично компенсировать убытки. Мы поинтересовались мнением УМВД по Хабаровскому краю — в полиции инициативу также полностью поддерживают», — сказал председатель постоянного комитета Закдумы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности Юрий Минаев.

 
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