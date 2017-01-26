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Специальная группа проверит соблюдение экологических норм в Ванино

Специальная группа проверит соблюдение экологических норм в Ванино
Её создадут по предложению губернатора Хабаровского края
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки встретился с жителями Ванинского района. Большое внимание глава региона уделил улучшению экологической обстановки в посёлке. Жители населённого пункта обеспокоены выбросами угольной пыли в порту.

Член совета директоров Ванинского порта Алексей Лебедев заявил, что компания заинтересована в дальнейшей технологической модернизации оборудования и инфраструктуры предприятия. По его словам, холдинг «Мечел-Транс» имеет большой опыт работы со многими европейскими корпорациями, где уже решали проблему пыления. Эта компания совместно с «Портом Ванино» займётся проработкой экологических мер. В свою очередь, генеральный директор ОАО «Порт Ванино» Валерий Балакин сообщил, что ряд мер уже принят.

«В порту уже работает снегогенератор для подавления пыли. Закупили ещё четыре аналогичных установки, в феврале они также будут запущены. Кроме того, в конце февраля компания приобретёт вакуумный аппарат, который будет очищать подъездные пути и складские площадки в порту, что существенно снизит уровень пыления. Следующий этап — установка специальных ограждений во всех местах, где у нас хранится уголь», — рассказал Валерий Балакин.

По информации пресс-службы регионального правительства, контролировать ход исполнения обязательств предприятия по улучшению экологической обстановки будет специальная рабочая группа, которую предложил создать губернатор Хабаровского края.

«Соблюдение экологических требований — безусловный приоритет для нас. Поэтому в состав группы обязательно войдут представители общественности, правительства края, администрации района, депутаты и руководство порта. Вместе мы сформируем программу действий по улучшению экологической обстановки, обязательно с финансовым обеспечением. Согласуем документ с компанией «Мечел» и вместе будем следить за его исполнением. Также мы договорились, что руководство порта ещё раз внимательно посмотрит на качество условий труда на предприятии и тоже представит свои предложения», — заявил Вячеслав Шпорт.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» неоднократно писало об экологических проблемах, связанных с деятельностью ванинского порта. Первоначально организовать масштабную проверку на побережье Татарского пролива Хабаровского края потребовали активисты местного штаба ОНФ. Тогда жители посёлка не смогли найти управу на руководство предприятия, поэтому обратились к общественникам. В ходе проверки инспекторы нашли множество нарушений, в связи с чем её материалы направили в следственные органы.

Дальневосточная транспортная прокуратура настаивала на возбуждении уголовного дела против руководства ОАО «Ванинский морской торговый порт» — за загрязнение окружающей среды вредными выбросами. После этого перевалку угля с высоким пылением перенесли максимально далеко от посёлка, ввели в эксплуатацию пылесос для уборки территории порта, мобильную подавляющую пушку, ликвидирующую до 90 % взвеси, снегогенератор и восемь единиц увлажняющей техники. По решению районного суда порт должен был ещё возвести габаритные стенки вокруг складов угля, однако это предписание предприятие выполнило лишь частично.

Недавно докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка тучами угольной пыли. После этого сотрудника лишили премии и объявили ему выговор. Позже он прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды грозило остановить работу предприятия.

Руководство ОАО «Порт Ванино» встретилось с рабочей группой регионального штаба Общероссийского народного фронта по экологической ситуации, которая сложилась в посёлке. Генеральный директор предприятия Валерий Балакин считает необоснованными обвинения в адрес порта о бездействии в связи с пылением угля. Позже Вячеслав Шпорт в Москве договорился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды.

 
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