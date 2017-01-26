В Хабаровске теннисистам зимой не хватает площадок для тренировок

В дальневосточную столицу прибыли лучшие юные теннисисты страны. В рамках открытого первенства ДФО на четырёх кортах универсального комплекса звание лучших оспаривают спортсмены в трёх возрастных группах. Всего на соревнования приехали 111 теннисистов — до 13, 15 и 17 лет. Одной из самых многочисленных, по традиции, считается команда Хабаровска, несмотря на трудности в тренировочном процессе.

«На данный момент занимающихся столько, что у нас залов в городе Хабаровске, просто чтоб поиграть в теннис, не хватает зимой. Летом мы справляемся, потому что летом у нас есть около двадцати площадок, а в зимний период реконструкцией практически никто не занимается, можно насчитать по городу пять площадок. Разница есть?», — объяснил корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» президент Федерации края по теннису Олег Бабий.

Такая проблема может привести к снижению популярности тенниса в краевом центре. Сами спортсмены, несмотря на трудности, усиленно тренируются и стремятся к высоким результатам.

«Я хочу стать олимпийской чемпионкой, для этого я довольно-таки много тренируюсь, особенно летом всё время уходит на теннис — по пять часов в день мы ходим на тренировки. Конечно же, не обходится без того, чтобы я не смотрела теннис по телевидению, сейчас проходит Australian Open 2017», — рассказала участница соревнований из Хабаровска Анастасия Кузнецова.

Победители турнира получат рейтинговые очки и шанс выступить на первенстве России. Кто это будет, станет известно завтра, 27 января.