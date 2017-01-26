Комсомольчане стащили у собутыльника строительные инструменты

В Комсомольске-на-Амуре стражи правопорядка направили в суд уголовное дело по факту кражи. Двоих местных жителей обвиняют в том, что они похитили у своего приятеля строительные инструменты, пока тот спал.

Следователи отдела полиции № 3 городского управления МВД России доказали, что комсомольчане 32 и 37 лет причастны к краже электроприборов общей стоимостью в 33 тысячи рублей. Правоохранители установили, что мужчины распивали спиртное в гостях у потерпевшего. Когда хозяин квартиры уснул, «вежливые» гости похитили его строительные инструменты — электронаждак, шуруповёрт, перфоратор и электролобзик. Украденное имущество они продали на местном рынке, а деньги потратили на свои нужды.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело, возбуждённое по статье «Кража», направлено в суд для рассмотрения по существу. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, во время следствия один из подозреваемых — 37-летний мужчина — находился под подпиской о невыезде. До вынесения приговора мера пресечения для него останется прежней. Его 32-летнего подельника арестовали.