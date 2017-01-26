Сегодня четверг, 26 января 2017 года, 11:04
Путин наградил хабаровского полицейского за спасение людей на пожаре
Путин наградил хабаровского полицейского за спасение людей на пожаре
Во Владивостоке стало меньше новобрачных и новорождённых
Во Владивостоке стало меньше новобрачных и новорождённых
Шпорт поможет бомжам Хабаровского края уберечься от морозов
Шпорт поможет бомжам Хабаровского края уберечься от морозов
Премьер-министр Японии вновь приедет во Владивосток
Премьер-министр Японии вновь приедет во Владивосток
В четверг в Хабаровске потеплело и изменился ветер
В четверг в Хабаровске потеплело и изменился ветер
Регионы:


Популярное
вчера, 21:22
После обысков у главного сыщика Приморья возбудили уголовное дело
вчера, 13:21
В кабинете главного полицейского следователя Приморья проходит обыск
вчера, 15:18
В Приморье всё-таки построят нефтехимический комплекс
вчера, 11:43
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
сегодня, 07:13
Стало известно, когда по Приморью ударит снегопад
вчера, 17:17
Приморский бизнесмен "забыл" уплатить государству 24 миллиона рублей
вчера, 15:44
Год огненного петуха шагает по Приморью
вчера, 13:17
Политолог: Миклушевский может влиять на деятельность Ватулина
вчера, 14:05
Протесты на Бестужева могли спровоцировать краевые депутаты
сегодня, 01:38
В Тюмени автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

Обсуждаемое
вчера, 15:18
13

В Приморье всё-таки построят нефтехимический комплекс
вчера, 21:22
8

После обысков у главного сыщика Приморья возбудили уголовное дело
вчера, 11:43
7

Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
вчера, 14:05
5

Протесты на Бестужева могли спровоцировать краевые депутаты
вчера, 12:40
2

Храм в хабаровском парке "Северный" отделят зелёной изгородью
вчера, 13:10
2

Хабаровскую акцию "Блокадный хлеб" петербуржцы назвали фарсом
вчера, 13:21
2

В кабинете главного полицейского следователя Приморья проходит обыск
вчера, 15:50
2

Хабаровский перевозчик снизил цену на проезд
сегодня, 07:13
2

Стало известно, когда по Приморью ударит снегопад
вчера, 17:56
2

МИД Китая назвал "домыслами" данные о ракетах на границе с Приморьем
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 667



Система Orphus

Путин наградил хабаровского полицейского за спасение людей на пожаре

Путин наградил хабаровского полицейского за спасение людей на пожаре
Его коллеги, помогавшие эвакуировать взрослых и детей из горящего дома, получат медали позднее
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: предоставлено пресс-службой УМВД по Хабаровскому краю

Хабаровский инспектор краевого управления ГИБДД Николай Дидух по указу Владимира Путина получил государственную награду за помощь людям во время пожара. Медаль «За спасение погибавших» ему вручил глава ведомства Михаил Черников.


 

Инцидент, за ликвидацию которого Николай Дидух получил награду, произошёл в последних числах октября 2015 года. Тогда полицейский вместе с коллегами из вневедомственной охраны Дмитрием Бочкарёвым, Павлом Савиным, Александром Еньковым, Иваном Хвощилиным и Леонидом Бельды раньше пожарных оказался на месте происшествия — в ночь с 30 на 31 октября, проезжая по улице Яшина, они заметили, что из окна двухэтажного жилого дома вырывается пламя. Не дожидаясь прибытия расчётов, полицейские решили сами приступить к эвакуации людей.


 

Они бросились в подъезд будить людей, однако путь на второй этаж преградил огонь. Те, кто проснулся от запаха дыма, звал на помощь: взрослые высунулись по пояс в открытое окно и одного за другим передали в руки полицейских трёх малышей в возрасте от одного до трёх лет. Испуганных детей стражи закона укутали в форменные бушлаты и усадили в тёплый патрульный автомобиль. После этого полицейские соорудили «живую лестницу», встав друг другу на плечи, и поочерёдно спустили вниз из задымлённой квартиры маму троих детей, а также уже почти потерявшего сознание отца.


 

После этого сотрудникам вневедомственной охраны и УГИБДД ещё пришлось выносить из квартир газовые баллоны и будить остальных жильцов. Всего до приезда пожарной бригады они эвакуировали из здания более 25 человек, в том числе пятерых детей.

Четверо коллег хабаровского полицейского, участвовавших в спасении людей, также получат государственные награды.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru