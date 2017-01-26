Путин наградил хабаровского полицейского за спасение людей на пожаре

Хабаровский инспектор краевого управления ГИБДД Николай Дидух по указу Владимира Путина получил государственную награду за помощь людям во время пожара. Медаль «За спасение погибавших» ему вручил глава ведомства Михаил Черников.





Инцидент, за ликвидацию которого Николай Дидух получил награду, произошёл в последних числах октября 2015 года. Тогда полицейский вместе с коллегами из вневедомственной охраны Дмитрием Бочкарёвым, Павлом Савиным, Александром Еньковым, Иваном Хвощилиным и Леонидом Бельды раньше пожарных оказался на месте происшествия — в ночь с 30 на 31 октября, проезжая по улице Яшина, они заметили, что из окна двухэтажного жилого дома вырывается пламя. Не дожидаясь прибытия расчётов, полицейские решили сами приступить к эвакуации людей.





Они бросились в подъезд будить людей, однако путь на второй этаж преградил огонь. Те, кто проснулся от запаха дыма, звал на помощь: взрослые высунулись по пояс в открытое окно и одного за другим передали в руки полицейских трёх малышей в возрасте от одного до трёх лет. Испуганных детей стражи закона укутали в форменные бушлаты и усадили в тёплый патрульный автомобиль. После этого полицейские соорудили «живую лестницу», встав друг другу на плечи, и поочерёдно спустили вниз из задымлённой квартиры маму троих детей, а также уже почти потерявшего сознание отца.





После этого сотрудникам вневедомственной охраны и УГИБДД ещё пришлось выносить из квартир газовые баллоны и будить остальных жильцов. Всего до приезда пожарной бригады они эвакуировали из здания более 25 человек, в том числе пятерых детей.

Четверо коллег хабаровского полицейского, участвовавших в спасении людей, также получат государственные награды.