Шпорт поможет бомжам Хабаровского края уберечься от морозов

В Хабаровском крае усилили помощь людям без определённого места жительства. На улицах крупных городов специалисты Минсоцзащиты региона организовали вечерние рейды, чтобы уберечь бездомных от морозов. Как рассказали в ведомстве, с прошлой недели в дальневосточной столице и Комсомольске-на-Амуре каждый день в рейс выезжает специальный автобус, который посещает самые вероятные места скопления маргиналов. Людям предлагают проехать в краевые центры социальной адаптации, где им окажут помощь.

«Кому-то требуется срочное лечение, а кто-то просто не может найти место для ночлега, — объяснил замминистра соцзащиты населения края Михаил Бурлака. — В первом случае мы сразу доставляем человека в больницу. Если нужно просто переночевать, то можно остаться в центре. На следующий день этот гражданин сможет в полной мере воспользоваться всеми услугами. У нас можно пройти первичный медосмотр, оформить документы. Помогаем и с трудоустройством, если будет желание работать».

По информации пресс-службы регионального правительства, в крае бомжам помогают не только в центрах адаптации, но и в некоммерческих организациях. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в дальневосточной столице в автобусе «Милосердия» бомжам помогают не только подкрепиться, но и найти кров и одежду, восстановить документы, купить билеты до дома. В Комсомольске-на-Амуре волонтёры каждый день раздают бездомным бесплатные обеды. Также полевые кухни на колёсах работают в Вяземском при приходе святителя Николая. В Хабаровске в ноябре 2016 года волонтёры епархиального движения «Милосердие — ДВ» собирали тёплые вещи. Добровольцы просили горожан не оставлять несчастных бомжей в беде и провели акцию «Холод — не приговор».

Этой зимой приюты краевого центра для бомжей оказались переполнены из-за сильных морозов. На 50 мест в центре социальной адаптации приходится 59 человек. А вот автобус с горячей едой пользуется не такой популярностью у нуждающихся — в нём регулярно остаются лишние порции еды.

Также агентство сообщало, что с ноября 2016 года от холодов погибли 49 жителей региона — таковы данные Хабаровского территориального центра медицины катастроф. Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю проверяет достоверность этой информации.