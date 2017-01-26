В Хабаровском крае регистрируют новый сорт клубники для теплиц JGC

В хабаровском индустриальном парке «Авангард» состоялось рабочее совещание, посвящённое вопросам расширения комплекса JGC Evergreen. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», сейчас там полным ходом идёт строительство второй очереди теплиц, благодаря чему инвестор ТОР «Хабаровск» не только увеличит вдвое производственную площадь, но и расширит ассортимент урожая. Одной из новинок, которая поступит на прилавки магазинов края уже в этом году, станет клубника.

Техническая документация по планировке и возведению сооружений второй очереди уже готова. Агентство инвестиций и развития Хабаровского края совместно с «белым домом» сейчас работают над ускорением регистрации нового сорта клубники, который будут выращивать в теплицах JGC Evergreen. Продукцию будут реализовывать не только в магазинах, но и на территории Центрального рынка дальневосточной столицы. Кроме этого, японских инвесторов интересует стоимость энергетических ресурсов, а также некоторые акценты льгот ТОР.

Агентство писало, что первую очередь комплекса площадью 2,5 гектара построили в конце 2015 года, а в марте 2016-го уже получили первый урожай овощей. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, за год работы российско-японское предприятие реализовало порядка 150 тонн томатов и 263 тонн огурцов.