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Хабаровский "Амур" попытается поквитаться с "Медвешчаком"

Хабаровский "Амур" попытается поквитаться с "Медвешчаком"
Встреча с хорватской командой станет для "тигров" заключительной домашней игрой чемпионата
13 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Заключительную домашнюю игру нынешнего чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский «Амур» проведёт с «Медвешчаком». Встреча пройдёт сегодня, 26 января, в «Платинум Арене» и начнётся в 19:30.

В этом сезоне команды уже встречались в Хорватии. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в начале января «тигры» уступили на выезде — 1:3. Хабаровчане открыли счёт в первом периоде и даже смогли выстоять в меньшинстве благодаря сэйвам Юхи Метсолы, но больше не сумели поразить ворота противника. «Медвешчак» выковал победу в третьем отрезке встречи. Теперь у подопечных Андрея Мартемьянова есть шанс взять реванш за недавнее поражение.

Однако дела у «тигров» обстоят не совсем хорошо — после трёх победных матчей подряд, «Амур» сначала уступил своему принципиальному сопернику — приморскому «Адмиралу», а затем потерпел поражение от «Слована», показав не самую впечатляющую игру. Сейчас хабаровчане опустились на предпоследнюю строчку турнирной таблицы в Восточной конференции, в их активе всего 59 очков.

«Медвешчак» тоже не входит в зону плей-офф и также не блещет стабильностью — в последних пяти играх команда из Загреба одержала лишь две победы: дома над ханты-мансийской «Югрой» и на выезде над череповецкой «Северсталью». Сейчас в копилке хорватских медведей 68 очков, с этим набором они занимают 11-ю строчку на Западе.

 
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