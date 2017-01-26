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Автолюбитель оставил без газа жильцов десяти хабаровских домов

Автолюбитель оставил без газа жильцов десяти хабаровских домов
Он повредил своей машиной наружную систему коммуникаций и скрылся
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» восстанавливают снабжение голубым топливом 223 квартир в 10 жилых домах. Виновником аварии, в результате которой жильцы остались без ресурса, стал неизвестный автолюбитель.

Вечером 24 января на пульт аварийно-диспетчерской службы компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» в дальневосточной столице поступила заявка о сильном запахе газа на улице рядом с многоквартирным домом № 10А по улице Школьная. Бригада незамедлительно выехала к месту предполагаемой утечки.

Сотрудники аварийной службы, оперативно прибывшие на место происшествия, обнаружили причину запаха — разорванный и деформированный наружный газопровод, расположенный на подъёме на фасад здания. Жильцы ближайших домов сообщили газовикам, что повреждение произошло в результате наезда автомобиля. Владелец транспортного средства с места аварии скрылся.

Для обеспечения безопасности и проведения восстановительных работ специалисты аварийной службы вынуждены были отключить групповую резервуарную установку. В результате 10 многоквартирных домов остались без голубого топлива.

В настоящее время на месте повреждения проводят ремонтные работы по восстановлению целостности газопровода. Окончание работ запланировано на 27 января. Для установления виновного в происшествии АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» намерено обратиться в полицию. По информации пресс-службы организации, с начала 2017 года это уже третий случай, когда водители повреждают систему коммуникаций, а затем скрываются с места происшествия.

 

 

 

 
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