Автолюбитель оставил без газа жильцов десяти хабаровских домов

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Он повредил своей машиной наружную систему коммуникаций и скрылся
|Фото: pixabay.com
Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» восстанавливают снабжение голубым топливом 223 квартир в 10 жилых домах. Виновником аварии, в результате которой жильцы остались без ресурса, стал неизвестный автолюбитель.
Вечером 24 января на пульт аварийно-диспетч
Сотрудники аварийной службы, оперативно прибывшие на место происшествия, обнаружили причину запаха — разорванный и деформированный наружный газопровод, расположенный на подъёме на фасад здания. Жильцы ближайших домов сообщили газовикам, что повреждение произошло в результате наезда автомобиля. Владелец транспортного средства с места аварии скрылся.
Для обеспечения безопасности и проведения восстановительны
В настоящее время на месте повреждения проводят ремонтные работы по восстановлению целостности газопровода. Окончание работ запланировано на 27 января. Для установления виновного в происшествии АО «Газпром газораспределени
Сотрудники аварийной службы, оперативно прибывшие на место происшествия, обнаружили причину запаха — разорванный и деформированный наружный газопровод, расположенный на подъёме на фасад здания. Жильцы ближайших домов сообщили газовикам, что повреждение произошло в результате наезда автомобиля. Владелец транспортного средства с места аварии скрылся.
Для обеспечения безопасности и проведения восстановительны
В настоящее время на месте повреждения проводят ремонтные работы по восстановлению целостности газопровода. Окончание работ запланировано на 27 января. Для установления виновного в происшествии АО «Газпром газораспределени