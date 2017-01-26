Автолюбитель оставил без газа жильцов десяти хабаровских домов

Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» восстанавливают снабжение голубым топливом 223 квартир в 10 жилых домах. Виновником аварии, в результате которой жильцы остались без ресурса, стал неизвестный автолюбитель.

Вечером 24 января на пульт аварийно-диспетч ерской службы компании «Газпром газораспределени е Дальний Восток» в дальневосточной столице поступила заявка о сильном запахе газа на улице рядом с многоквартирным домом № 10А по улице Школьная. Бригада незамедлительно выехала к месту предполагаемой утечки.