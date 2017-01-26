В Хабаровске ревнивый повар ответит в суде за убийство возлюбленной

Мужчина задушил её, изранил себя ножом и позвал на помощь друзей

В дальневосточной столице региональный Следком завершил расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 26-летний повар. Мужчина из ревности задушил свою возлюбленную, а затем попытался покончить с собой.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что обвиняемый, работавший в кафе поваром, несколько лет встречался с местной жительницей — 27-летней женщиной. В середине июля 2016 года хабаровчанка решила расстаться со своим молодым человеком. Он неоднократно просил возлюбленную не разрывать отношения, но та настояла на своём.

Криминальная драма разыгралась в квартире злоумышленника в Центральном районе Хабаровска — 23 июля 2016 года потерпевшая решила зайти в гости к мужчине. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой фигурант задушил женщину. После этого он написал предсмертную записку, в которой сообщил, что решил из-за неразделённой любви покончить жизнь самоубийством. Мужчина взял нож и нанёс себе не менее 15 ударов, а затем позвонил знакомым и рассказал о том, что произошло.

Приятели незадачливого влюблённого вызвали скорую помощь. Хабаровчанина забрали в больницу и там прооперировали. Стражи правопорядка завели уголовное дело по статье «Убийство».

Мужчину ранее не привлекали к уголовной ответственности. Сейчас, по информации пресс-службы следственного управления Следственного Комитета России по Хабаровскому краю, расследование завершено. Дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.