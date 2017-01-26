Таможенная служба Хабаровска в числе первых отметит свой праздник

Сегодня, 26 января, мировое сообщество отмечает Международный день таможенника. Его учредили в 1983 году, приурочив к первой сессии Совета таможенного сотрудничества в Брюсселе — она состоялась 26 января 1953 года. Конвенция об образовании этой организации вступила в силу несколькими месяцами ранее — в ноябре 1952 года. В неё вошли 17 стран Европы, а в 1994 году объединение получило название, которое актуально и сейчас — Всемирная таможенная организация.





Из скромной организации, объединяющей ограниченное число европейских государств, Совет таможенного сотрудничества превратился в авторитетную организацию международного масштаба. В настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 180 государств-членов, которые управляют более 98 % всей международной торговли. Три четверти из них являются развивающимися странами.





Международный день таможенника является поводом не только для проявления международной солидарности таможенных служб всего мира, подведения итогов работы за год и составления планов на предстоящий, но и для привлечения внимания общественности к значимости роли таможни в экономическом и социальном развитии общества. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч человек — такова общая численность таможенников во всем мире.





Российская таможенная служба, насчитывающая 68 тысяч человек, является одной из крупнейших. В нашей стране учреждён национальный День таможенника — его отмечают 25 октября.