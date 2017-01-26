В четверг в Хабаровске потеплело и изменился ветер

Синоптики обещают день без осадков

Сегодня, 26 января, в дальневосточной столице переменная облачность. Но большая часть дня будет солнечной. В четверг, по прогнозам Дальневосточного УГМС, осадков в Хабаровске не ожидают.





Температура воздуха в утренние часы составит -21...-19 градусов по Цельсию. После обеда воздух прогреется до -10...-8 градусов.









Сегодня в Хабаровске изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с юго-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.