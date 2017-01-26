Хабаровский край получит более 4 миллиардов рублей из российской казны

Чтобы ими воспользоваться, в бюджет края на 2017 год внесут первые изменения уже в феврале

Правительство России предусмотрело около 30 различных субсидий для Хабаровского края в главном финансовом документе страны на 2017 год. Для того, чтобы ими воспользоваться, властям региона необходимо в ближайший месяц внести соответствующие коррективы в бюджет субъекта.

Об этом на внеочередном заседании региональной Закдумы сообщил краевой министр финансов Александр Кацуба. Он представил депутатам проект закона, который учитывает вышеупомянутые изменения.

«Распределение субсидий на год правительство страны утверждает до 1 февраля, соглашения с регионами на получение средств должны быть заключены до 1 марта, а не до 1 июля, как это было ранее. Наличие в бюджетах субъектов ассигнований на исполнение расходных обязательств по софинансированию является необходимым условием», — сказал чиновник.

По его словам, общая сумма субсидий, которые получит регион в наступившем году, превышает четыре миллиарда рублей. Власти уже разобрались, на что потратить эти деньги, но для этого депутатам необходимо принять соответствующий закон. Региональный Минфин готовит подробную таблицу поправок, из которых будет понятно, куда пойдут бюджетные средства, ко второму чтению законопроекта.

Правительство региона впервые работает в условиях столь сжатых сроков, установленных для подписания соглашений с федеральным центром — привести документ в нужный вид министерство обязалось к началу февраля. Депутаты приняли его в первом чтении, а в следующем месяце соберутся на внеочередном заседании, чтобы придать проекту статус закона.