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В обесточенный посёлок Хабаровского края вылетели спасатели

В обесточенный посёлок Хабаровского края вылетели спасатели
На борту также находятся дизельные генераторы и тепловые пушки для местного населения
сегодня, 15:40
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В посёлок Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края отправился вертолёт с оперативными группами администрации муниципалитета и местного пожарно-спасательного гарнизона на борту. Они взяли с собой дизельные генераторы, тепловые пушки, газовые плитки с запасными баллонами и свечи, которые раздадут малоимущему населению.

Вертолёт Ми-8 отправился в Нелькан сегодня, 25 декабря, в 12:36 по хабаровскому времени. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, отопление в домах посёлка печное. Все социально значимые объекты также обеспечили теплом. Тем временем, в здании дизельной электростанции продолжили тушить очаги возгорания и разбирать конструкции силами пожарных отдельного поста 71-й пожарной части посёлка.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что пожар на дизельной электростанции в Нелькане произошёл сегодня утром. Огонь обрушил конструкцию крыши. По предварительным данным, площадь бедствия составила около 400 квадратных метров. Из-за происшествия местные жители остались без электричества. Размер материального ущерба и обстоятельства происшествия ещё устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

 
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