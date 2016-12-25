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Хабаровский "Амур" обыграл "Куньлунь Ред Стар" на выезде по буллитам

Хабаровский "Амур" обыграл "Куньлунь Ред Стар" на выезде по буллитам
Победой над пекинцами "Тигры" прервали серию из пяти поражений
сегодня, 14:10
Спорт | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы взял верх над противником из Пекина «Куньлунь Ред Стар». Хоккеисты скрестили клюшки в четвёртый раз за сезон. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», до этого «тигры» проиграли пять матчей подряд. В последней игре они уступили ханты-мансийской «Югре».

Напряжение сохранялось на протяжении всего матча «Амура» против «Куньлунь Ред Стар». Как сообщает пресс-служба хабаровского хоккейного клуба, розыгрыши большинства, выпады «один в один», острые броски и даже игра в непривычном формате «три на три» ни разу не привели к реализации голевого момента. За 65 минут игры зрители так и не увидели заброшенных шайб. Схватка Юхи Метсолы и Томи Кархунена стала первой в Континентальной хоккейной лиге. Голкипер пекинцев отразил 30 бросков, хабаровчан — 34. Их противостояние продолжилось в серии послематчевых буллитов, в которой проявили себя Томаш Зогорна, Вячеслав Ушенин и Алексей Бывальцев.

«Хороший бой для нас. Зацепились и выиграли на выезде. Нужны были очень эти очки, чтобы надежда продолжала жить. Я хорошо себя чувствовал, несмотря на то, что вчера было тяжело и ночной перелёт дался тяжело. Но это всего лишь одна игра. Нужно готовиться к следующей», — прокомментировал матч Юха Метсола.

Победой над «Куньлунь Ред Стар» «Амур» добавил два очка в свою копилку. Теперь «тигры» отправились на матч против владивостокского «Адмирала», который состоится 26 декабря.

 
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