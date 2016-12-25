Пожар в посёлке Хабаровского края оставил местных жителей без света

В посёлке Нелькан Хабаровского края сегодня утром, 25 декабря, загорелась дизельная электростанция. Сообщение об этом поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по региону. Из-за происшествия местные жители остались без света.

На момент прибытия пожарной охраны на место вызова, в Аяно-Майский муниципальный район Хабаровского края, выяснилось, что горела крыша электростанции. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению и локализовали пожар в 9:15. В это время произошло обрушение конструкций крыши. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, общая площадь возгорания, по предварительным данным, составила около 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, а вот энергоснабжение в посёлке Нелькан сейчас отсутствует. Для оценки обстановки в населённый пункт отправилась оперативная группа под руководством главы Аяно-Майского муниципального района и начальника пожарно-спасательного гарнизона. Размер материального ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о похожем случае в Камчатском крае. В декабре этого года огонь уничтожил здание местной электростанции. Жители села Средние Пахачи остались без света. Погибших и пострадавших не было. Что стало причиной происшествия, власти региона и спасатели не уточнили.