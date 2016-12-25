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В Хабаровске ввели режим повышенной готовности к ЧС

В Хабаровске ввели режим повышенной готовности к ЧС
Все службы настроились на оперативную работу во время новогодних праздников
сегодня, 10:30
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице с сегодняшнего дня, 25 декабря, действует режим повышенной готовности к возникновению чрезвычайных ситуаций во время новогодних и рождественских праздников. При необходимости работу некоторых служб организуют в две смены. Такое решение приняла городская комиссия по ЧС в ходе заседания.

Народные гуляния в Хабаровске пройдут в 184 учреждениях и на 46 объектах жилищных массивов районов города. Как сообщает пресс-служба городской администрации, все они будут находиться под постоянным надзором пожарных. В свою очередь, дорожные и коммунальные службы в случае сильных снегопадов должны быть готовы оперативно убрать снег с дорог и остановок на маршрутах движения общественного транспорта, внутриквартальных проездов и крыш зданий. Весь парк спецтехники во время праздников будет находиться в состоянии повышенной готовности. На особом контроле будет возможность проезда к зданиям, сооружениям и всем местам проведения массовых празднеств для машин спасателей и других служб. Чтобы не было гололёда, спуски и подъёмы улиц Хабаровска будут регулярно посыпать песчано-соляной смесью.

Кроме того, отдельные задачи получили структуры ЖКХ. Им нужно взять под жёсткий контроль беспрепятственность проезда спецтехники к контейнерным площадкам по вывозу мусора и к газораспределительным установкам, обеспечить качественную уборку территорий жилых массивов.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в дальневосточную столицу в преддверии Нового года поступило два мобильных центра управления пожаротушением на базе автомобилей повышенной проходимости КамАЗ. Благодаря новой технике специалисты управления лесами края смогут работать более оперативно и эффективно.

 
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