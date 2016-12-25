Сегодня воскресенье, 25 декабря 2016 года, 18:44
В хабаровскую больницу Дед Мороз принёс подарки онкобольным детям
В хабаровскую больницу Дед Мороз принёс подарки онкобольным детям
Хабаровский "Амур" обыграл "Куньлунь Ред Стар" на выезде по буллитам
Хабаровский "Амур" обыграл "Куньлунь Ред Стар" на выезде по буллитам
Задержан главный "вертолётчик" Приморья — источники
Задержан главный "вертолётчик" Приморья — источники
Бампербол и петушки на палочках: "Зимний день" прошёл в Хабаровске
Бампербол и петушки на палочках: "Зимний день" прошёл в Хабаровске
Во Владивостоке рабочие, очищая тротуар, выбрасывали снег на дорогу
Во Владивостоке рабочие, очищая тротуар, выбрасывали снег на дорогу
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:47
Задержан главный "вертолётчик" Приморья — источники
вчера, 21:45
Во Владивостоке рабочие, очищая тротуар, выбрасывали снег на дорогу
сегодня, 14:28
Гендиректор "Адмирала" Илья Спокойнов: моя супруга ни в чём не виновна
вчера, 19:40
Деды Морозы и Снегурочки массово прошлись по Владивостоку
вчера, 20:30
Девушка из Хабаровского края попала на спортивный календарь 2017
сегодня, 13:25
Житель Артёма проник в чужую квартиру через балконную дверь
сегодня, 11:15
В главном порту Камчатки достроили новое здание морского вокзала
сегодня, 10:30
В Хабаровске ввели режим повышенной готовности к ЧС
сегодня, 10:00
Бампербол и петушки на палочках: "Зимний день" прошёл в Хабаровске
сегодня, 12:40
Пожар в посёлке Хабаровского края оставил местных жителей без света

Обсуждаемое
вчера, 21:45
12

Во Владивостоке рабочие, очищая тротуар, выбрасывали снег на дорогу
сегодня, 11:47
6

Задержан главный "вертолётчик" Приморья — источники
вчера, 19:40
3

Деды Морозы и Снегурочки массово прошлись по Владивостоку
вчера, 20:30
2

Девушка из Хабаровского края попала на спортивный календарь 2017
сегодня, 14:28
1

Гендиректор "Адмирала" Илья Спокойнов: моя супруга ни в чём не виновна
сегодня, 10:00
Бампербол и петушки на палочках: "Зимний день" прошёл в Хабаровске
сегодня, 10:30
В Хабаровске ввели режим повышенной готовности к ЧС
сегодня, 11:15
В главном порту Камчатки достроили новое здание морского вокзала
сегодня, 12:00
"СКА-Нефтяник" продлил серию победных матчей в игре против "Енисея"
сегодня, 13:25
Житель Артёма проник в чужую квартиру через балконную дверь
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера 12.12.2016
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера

Опрос

Нужно ли «Фетисов-Арену» переименовывать и как?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1174



Система Orphus

Бампербол и петушки на палочках: "Зимний день" прошёл в Хабаровске

Бампербол и петушки на палочках: "Зимний день" прошёл в Хабаровске
В краевой столице провели новогодний фестиваль с подарками и шоу
сегодня, 10:00
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске прошёл фестиваль «Зимний день». Старый ледовый дворец, ставший площадкой для проведения события, превратился в большой новогодний праздник с подарками, сюрпризами и праздничными представлениями.


 

 

Впервые территорию фестиваля разделили на две зоны: маркеты бесплатно мог посетить любой желающий, а место шоу-программы и развлечений сделали платным. Утренний и дневной блоки были рассчитаны на детскую аудиторию: посетителям устроили бумажное, научное и театрализованное шоу, а также игры в бампербол. После обеда повеселиться могла более взрослая аудитория. Для неё организовали интеллектуальную битву «Квиз, плиз!», театральную кухню, где зрители заменяли в спектакле актёра, и другие развлечения.


 

 

В платной зоне каждый мог принять участие в различных мастер-классах и, например, испечь настоящий еврейский хлеб — халу. От обычного сдобного дрожжевого он отличается разве что формой. Это изделие создают в форме косички. После того, как булка выпекалась в духовке, её отдавали участнику мастер-класса.


 

«Евреи готовят этот хлеб каждую неделю на шабат, который начинается вечером пятницы и длится до вечера субботы. Это праздник, поэтому в этот день никто не работает, люди собираются с родными и друзьями на ужин и едят, в том числе халы», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» координатор проекта «Таглит» в Хабаровске Мария Венгренюк.


 
 

Участие в фестивале приняли более ста мастеров, большинство из них — продавцы в зоне маркета. Многие представили хендмейд произведения и продукты, сделанные на собственном производстве. Так, Евгений Шидриков представил мармелад и сладких петушков на палочке. Их производством он занимается больше 20 лет. В маленьком цеху в посёлке Хор пятеро человек за день могут изготовить до тысячи сладких символов 2017 года. Фирменный рецепт изготовитель в секрете не держит: агар-агар, патока, ягоды или фрукты. Добавок и красителей не приемлет. Чтобы принять участие в «Зимнем дне», неделю готовился: прорабатывал оформление зоны, отливал петушков на непривычно большой палочке, фасовал мармелад в маленькие коробки.


 

«Сам люблю сладкое, поэтому решил заняться изготовлением сладостей. Петушков делаем из сахара, барбариса. Для мармелада закупаем цитрусовые, бруснику. Ягоду берём местную и заказываем с запада страны. Форму для петушков сделал сам из алюминия, там даже есть инициалы: мои и компаньона», — отметил Евгений Шидриков.


 

 

Фестиваль продлился весь день и смог охватить аудиторию разного возраста, поэтому довольными остались и маленькие, и взрослые посетители.


 
 

«Часто посещаем такие мероприятия, очень понравился «Осенний день». Этот фестиваль порадовал: много направлений — понравилось ребёнку и мне, есть, что посмотреть, выбрать, особенно в хендмейд. Очень весело и задорно, мы пришли к открытию и задержались на весь день», — призналась хабаровчанка Алина Кулакова.


 
 

«Зимний день» стал восьмым событием из цикла The Days. Предыдущий «Осенний день» собрал 230 участников и 38 тысяч гостей и был признан самым масштабным независимым проектом Дальнего Востока. Нынешний фестиваль, по словам организаторов, стал отличной эмоциональной точкой года.


 

 

«Самая ярко выраженная тематика этого фестиваля — Новый год. Все делают друг другу подарки, и мы с нашими участниками просто не могли не сделать подарок горожанам и не выставить для них товары для покупки новогодних презентов. Для нас «Зимний день» — хорошее тёплое завершение года. После него мы на пару недель уйдём в зимнюю спячку», — сообщил репортёру агентства организатор фестиваля «Зимний день» Евгений Пан. 


 

 

Больше фотографий с фестиваля смотрите в группе РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru