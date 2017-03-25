Шефам хабаровского "Водоканала" меру пресечения могут избрать заочно

Следственные органы намерены ходатайствовать об аресте руководителей хабаровского муниципального предприятия «Водоканал». Об этом сегодня, 25 марта, сообщил известный своими разоблачениями ресурсоснабжающей организации паблик в социальных сетях «Вороканал».

«Долгожданные новости! Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Водоканала» Владимира Стеблевского, главного инженера Константина Домнина, зятя Стеблевского — Сергея Макарова и ещё одного фигуранта уголовного дела. Завтра, 26 марта состоится заседания суда, на котором будет избрана мера пресечения для обвиняемых. Известно, что правоохранители будут требовать заключение обвиняемых под стражу», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).





Эту информацию корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сегодня, 25 марта, частично подтвердил близкий к следствию источник. Он, правда, уточнил, что, скорее всего, мера пресечения Стеблевскому и Домнину будет избираться заочно. Оба руководителя после прошедших в начале марта обысков в их кабинетах ушли на больничные. Один из них находится в инфарктном, другой инсультном отделениях краевых клиник. Если суд согласится с доводами следствия, то после выписки из палат менеджеры рискуют отправиться сразу на нары. Пока, по сведениям информированного источника, речь идёт об избрании меры пресечения в рамках уголовного дела о нарушениях при проведении госзакупок. Расследуются также факты о возможных преступлениях при строительстве Тунгусского водозабора на левом берегу Амура, который должен обеспечить хабаровчан чистой питьевой водой.

Агентство ранее писало, что правоохранительные органы начали проверять законность деятельности муниципального предприятия «Водоканал» в начале марта. Основанием стали жалобы гражданских активистов и серия публикаций в СМИ и социальных сетях. Люди обращали внимание силовых и надзорных органов на нарушения, в частности — при строительстве Тунгусского водозабора и при проведении госзакупок.

К процессу подключилось хабаровское отделение Общероссийского народного фронта, представители которого также направили просьбу прокурору края обратить внимание на сведения общественников. Надзорное ведомство обнаружило множество нарушений. Например, химические реагенты дирекция «Водоканала» покупала у подконтрольных родственникам топ-менеджеров предприятия фирм. Стеблевский и Домнин были наказаны штрафами и взысканиями. Однако все материалы прокурорской проверки ушли в УЭБиПК управления МВД России по Хабаровскому краю. После проверки возник повод для серьёзного уголовного дела о коррупции в руководстве муниципального предприятия.