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Глава Минстроя края пикетчикам: Хабаровск может не принять ваш дом

Глава Минстроя края пикетчикам: Хабаровск может не принять ваш дом
Обманутые дольщики дома на Казачьей горе провели акцию протеста у стен правительства региона
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", видео: РИА "Восток-Медиа"

У стен дома правительства края сегодня, 25 марта, состоялся согласованный пикет обманутых дольщиков многоквартирного дома на Казачьей горе. Как заверил корреспондента РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» один из организаторов сегодняшней акции протеста Денис Давыдов, обещанное жильё не получили больше ста семей. Однако к заявленному часу пикетировать пришли чуть больше дюжины людей с плакатами типа «Мама, папа, я — бездомная семья».


 

 

 

Одна из участниц акции протеста объяснила явно снизившуюся активность обманутых дольщиков усталостью и всё ослабевающей верой в то, что ситуацию удастся исправить.

«На моей памяти таких собраний было уже не меньше пяти. Я восемь лет жду свою квартиру, — рассказала участница пикета Елена Фельдман. — Мы создавал своё ТСЖ, мы пытались своими силами дом достроить. Но это оказалось совершенно невозможно. Мы понимаем, что если в этом году мы вместе с краевым правительством не достроим этот дом, то он просто начнёт разрушаться. Он же не подключён к коммуникациям!»


 

«Взяли ипотеку по молодёжной программе, купили квартиру в доме по Казачьей горе. С 2015 года ждём эту квартиру. Её должны были сдать, если мне память не изменяет, в конце 2015 года, — поделился участник пикета Никита Передерей. — Платим ипотеку и платим за съёмное жильё».


 

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» подробно писало, что компания «Мыс» должна была сдать «Казачью гору» в 2010 году, но незадолго до официальной передачи в эксплуатацию обанкротилась. Новый застройщик — приморское предприятие «Виола» — со временем отказался от проблемной стройплощадки. Когда в дело включился «СамСтрой», строительство сдвинулось с мёртвой точки. Хабаровчанам пообещали сдать высотку уже в сентябре 2015 года. Тогда губернатор края Вячеслав Шпорт решил «подключить» к стройке социальные программы по обеспечению жильём сирот и малоимущих жителей региона.

Позднее застройщик потребовал с дольщиков доплаты за уже приобретённые квадратные метры. Однако в договоре купли-продажи от июля 2014 года между строительной компанией «Мыс» и «СамСтроем» чётко закреплён перечень граждан, которые являются обманутыми дольщиками. По конкурсным условиям им должны были передать квартиры без каких-либо доплат. А в апреле прошлого года проблемный дом пришлось переоценивать, так как «СамСтрой» пытался взять кредит на завершение работ. Банковская организация, в свою очередь, потребовала гарантий от правительства Хабаровского края, для чего и потребовалась эта операция.


 

«При первом обращении к губернатору помочь реализовать этот проект он лично приехал на объект, убедился в его высокой степени готовности, — заверил сегодня участников пикета вышедший к протестующим вместе с другими чиновниками глава регионального Минстроя Константин Пепеляев. — Тогда глава региона дал поручение правительству рассмотреть возможность предоставления государственной гарантии Хабаровского края на 100 миллионов рублей. Эта гарантия была предоставлена в 2016 году. Из этой суммы на сегодняшней день уже выдано около 30 миллионов рублей в соответствии с тем реестром, который предоставляли заказчики. Напоминаю вам, что этот проект не государственный. Государство в нём участвует в качестве органа, который поддерживает это строительство. Мы сегодня, наверное, пересмотрим своё отношение к застройщикам, которые ведут себя некорректно по отношению к дольщикам. Насколько мы знаем, порядка 300 миллионов рублей уже переданы застройщику, а результата не видно. Давайте подготовим совместное заявление в прокуратуру, чтобы инициировать проверку использования собранных вами средств по назначению».


 

В ответ на это участники пикета посетовали, что в действиях руководителя компании-застройщика правоохранительные органы так и не нашли состава преступления. Атмосфера на акции протеста начала постепенно накаляться.

«Вот лично вы что сделали, чтобы завершить строительство?» — в запале обратился глава краевого Минстроя Константин Пепеляев к одному из пикетчиков.

«Деньги вложил!» — ответил мужчина с плакатом «Где наши квартиры?».

«И мы вложили! 100 миллионов!» — парировал чиновник.

«Так я за воздух заплатил, плачу ипотеку, квартиры нет, ещё и жильё снимаем с семьёй», — объяснил свою позицию участник акции протеста.

«Так а вы чьи деньги вложили? Вы бюджетные деньги вложили! — вступил дискуссию другой обманутый дольщик. — Наши деньги, которые мы платим в виде налогов! Понимаете?»

«Вы не горячитесь, а то я задохнусь, — попытался осадить собеседника Константин Пепеляев, намекая на стойкий запах перегара от оппонента.


 

Когда страсти немного успокоились, разговор вошёл в конструктивное русло. Министр строительства региона заверил, что диалог с застройщиком хоть и с трудом, но всё-таки идёт. Правда, приглашение на сегодняшний пикет руководитель «СамСтроя» Владимир Фридман почему-то проигнорировал.

«Мы договорились о том, что правительство поможет Фридману найти подрядные организации, которые смогут приступить к работам без предоплаты. Он, в свою очередь, пообещал до 17 часов вчерашнего дня принесёт в Минстрой Хабаровского края реестр тех работ, которые необходимо сделать без внесения изменений в проектную документацию. Но, как мы и ожидали, он такой реестр нам не предоставил. Теперь он обещает такой реестр предоставить в понедельник, — рассказал министр строительства Хабаровского края Константин Пепеляев участникам акции протеста. — Мы договорились, что каждую четвёртую субботу месяца будут проводиться выездные совещания с вами, таким же составом, с такими же транспарантами на вашем объекте. Наши специалисты будут выезжать на место, чтобы решать текущие вопросы, которые не может решить застройщик».


 

Однако, как добавил глава регионального Минстроя, недавно выяснилось, что на руках руководства фирмы-застройщика нет проектной документации для завершения строительства. Без этого городские власти не смогут принять дом в эксплуатацию, даже если его всё-таки удастся достроить. В таком случае обманутые дольщики останутся без уже оплаченных ими квадратных метров.

 
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