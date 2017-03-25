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"Водник" не смог сделать подарок Тюкавину в Хабаровске

"Водник" не смог сделать подарок Тюкавину в Хабаровске
Архангельская команда проиграла матч за бронзу чемпионата России
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Илья Андреев

Третье место в чемпионате России сезона 2016-2017 занял «Енисей». Красноярская команда на льду арены «Ерофей» разгромила «Водник» и не позволила игрокам из Архангельска сделать подарок на день рождения своему наставнику Александру Тюкавину. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», встреча завершилась со счётом 11:2.


 

 

 

 

После полуфинального матча, который «Водник» провёл накануне, архангелогородцы выглядели уставшими и явно уступали «Енисею» по всем компонентам. На последний рубеж у «Енисея» встал Роман Черных, а у соперников Михаила Шиляева в воротах заменил Андрей Рейн, однако команде это не сильно помогло.


 

 

 

 

Уже на третьей минуте «Водник» получил право на угловой удар, но вратарь с розыгрышем справился. Через минуту с такой же позиции промахнулись красноярские хоккеисты. Вскоре игроки «Енисея» распечатали ворота Андрея Рейна: Алмаз Миргазов получил передачу, проехал вдоль ворот и передал снаряд Александру Насонову, который точно попал в цель.


 

 

 

 

На 12-й минуте Павел Пожилов выкатился один на один с вратарём соперников, но сделать удар не успел: защитник «Енисея» Михаил Прокопьев сбил соперника и отправил его прямиком в ворота. Судьи назначили 12-метровый штрафной удар, и капитан архангельской команды Евгений Дергаев сравнял счёт. Вырваться вперёд красноярцы смогли через три минуты — Юрий Викулин оказался точен при розыгрыше углового, а вскоре с такого же стандарта Вячеслав Вдовенко довёл счёт до 3:1. После того как полузащитника Дениса Лапшина зацепили у ворот Андрея Рейна, «Енисей» получил право на пенальти, и Артём Ахметзянов ещё больше увеличил отрыв — 4:1.


 

 

 

 

У «Водника» стандарты не шли, да и создать опасные моменты у архангелогородцев получалось редко. Команда Александра Тюкавина пыталась организовать атаки, особенно активен был капитан Евгений Дергаев, пытавшийся в одного обыграть всех соперников, однако сократить отрыв «Водник» не смог. Зато на 37-й минуте Иван Шевцов забил пятый мяч «Енисея» в этом матче, выйдя один на один с Андреем Рейном и обманув его.


 

 

 

 

За минуту до перерыва архангелогородцы получили гол в раздевалку от Александра Насонова: защитники «Водника» прозевали красноярского нападающего, который отправил снаряд «в домик» вратарю. Первый тайм завершился со счётом 6:1 в пользу чемпионов России прошлого сезона.


 

 

 

 

Второй игровой отрезок начался с углового, у «Водника» были шансы забить, но Роман Черных оказался начеку. Через четыре минуты Иван Шевцов после розыгрыша комбинации с Алмазом Миргазовым в очередной раз обманул Андрея Рейна и ещё больше увеличил отрыв. У архангелогородцев, как и днём ранее, абсолютно не шли стандартные положения, порой капитан Евгений Дергаев жадничал и оставлял команду без голевых моментов.


 

 

 

 

На 58-й минуте Андрей Рейн у своих ворот сбил полузащитника Виктора Чернышёва и получил в свои ворота пенальти. Казалось, что он угадал направление удара Артёма Ахметзянова, но мяч предательски отскочил в ворота «Водника» — 8:1. Через десять минут защитник «Енисея» оформил хет-трик — после того, как отобрал снаряд у соперников в их зоне и отправил его точно в сетку с радиуса.


 

 

 

 

За десять минут до окончания матча Александр Насонов довёл счёт до 10:1: Нападающий получил дальнюю передачу от Юрия Викулина, сделал ложный удар, накрутил защитника «Водника» и вратаря и отправил «апельсин» в сетку. Не прошло и четырёх минут, как Алмаз Миргазов на скорости пробился к воротам соперников и проделал в них очередную брешь. Немного сократить отставание смог Максим Черных, после очередной атаки пробивший-таки вратаря «Енисея». Больше счёт на табло не изменился — 11:2.

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