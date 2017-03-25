"Енисей" завоевал бронзу в Хабаровске

В дальневосточной столице завершился матч за третье место чемпионата России по хоккею с мячом. Бронзу на льду арены «Ерофей» завоевал красноярский «Енисей» — победитель прошлого сезона обыграл архангельский водник со счётом 11:2.

Первыми счёт забитым мячам открыли красноярцы — на седьмой минуте первого тайма Алмаз Миргазов получил дальнюю передачу, проехал вдоль ворот и передал снаряд Александру Насонову, который точно попал в цель. Вскоре игроки «Енисея» грубо нарушили правила на Павле Пожилове, и получили 12-метровый штрафной в свои ворота — пенальти точно исполнил Евгений Дергаев.

Однако после этого «Енисей» прорвало: сначала с углового забил капитан Юрий Викулин, а затем с такой же позиции — Вячеслав Вдовенко. В середине первого игрового отрезка право на пробитие 12-метрового штрафного получили красноярцы, удар точно реализовал Артём Ахметзянов. Архангельская команда пыталась организовать атаки, однако сократить отрыв «Водник» не смог, зато на 37-й минуте Иван Шевцов забил пятый мяч «Енисея» в этом матче, выйдя один на один с Андреем Рейном. На последней минуте первого тайма архангелогородцы получили гол в раздевалку от Александра Насонова — 6:1.

После перерыва «Водник» пытался организовать атаки, но они оказывались беззубыми и безрезультативными, а вот «Енисей» через четыре минуты с начала второго тайма ещё больше увеличил отрыв — дубль оформил Иван Шевцов. На 58-й минуте Андрей Рейн у своих ворот сбил полузащитника Виктора Чернышёва и получил в свои ворота пенальти. Казалось, что он угадал направление удара Артёма Ахметзянова, но мяч предательски отскочил в ворота «Водника» — 8:1. Через десять минут этот же защитник «Енисея» оформил хет-трик, а затем Александр Насонов довёл счёт до 10:1. Не прошло и четырёх минут, как Алмаз Миргазов на скорости пробился к воротам соперников и проделал в них очередную брешь. Немного сократить отставание смог Максим Чермных после очередной атаки пробивший-таки голкипера «Енисея». Больше счёт на табло не изменился — 11:2.