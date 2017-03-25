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Наставник сборной России по бенди раскритиковал спаренные матчи

Наставник сборной России по бенди раскритиковал спаренные матчи
Сергей Мяус заявил, что такое проведение игр негативно сказалось на национальной команде
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ксения Мурзина

Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус на круглом столе в Дальневосточной академии физической культуры заявил о том, что система проведения спаренных матчей в чемпионате страны не оправдала себя и отрицательно сказалась на состоянии игроков. Это, по его словам, отразилось в итоге на выступлении сборной на чемпионате мира в Швеции.


 

«Этот сезон в хоккее с мячом — самый сложный в плане политических моментов и в сборной были проблемы. У меня была задача — переформатировать команду, найти новых хоккеистов. Эта работа ведётся. Что касается самих игр, то все видели: часть матчей получилась, в финале полтора тайма команда держала в напряжении и двигалась, но минуты с 70-й начали просаживаться. На мой взгляд, из-за экспериментальной формулы чемпионата, которую мы ввели, большая часть игроков функционально оказалась не готова. По составу были просчёты в паре позиций», — рассказал Сергей Мяус.


 

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что после внедрения новой формулы проведения чемпионата России по хоккею с мячом специалисты Дальневосточной академии физической культуры исследовали функциональное состояние игроков местного «СКА-Нефтяника». Они выяснили, как система спаренных матчей повлияла на здоровье спортсменов. Проверку прошёл защитник «армейцев» Василий Грановский.


 

Начиная с 6 ноября, утром и вечером специалисты снимали показатели физического состояния хоккеиста. Как сообщил корреспонденту агентства доцент кафедры теории и методики футбола и хоккея ДВГАФК Олег Зиганшин, система спаренных матчей может быть эффективна, если промежуток между играми будет длинным. Пока же игроки не успевали восстанавливаться, это сказывалось на их состоянии и действиях на поле.


 

Наставник сборной на заседании Исполкома намерен отстаивать систему проведения чемпионата страны, которая позволит достойно выступить на первенстве мира в Хабаровске. Так, Сергей Мяус предлагает провести Суперкубок осенью, чтобы у соперников, основная часть которых и составит национальную команду, сохранился боевой настрой и нормальные взаимоотношения в команде. Помимо этого, 12-16 команд, по предложению специалиста, должны провести матчи в два круга, по итогам которого определится восьмёрка финалистов. Лидеры, занявшие первые три места, выберут себе соперников, после этого пройдут четверть- и полуфиналы до трёх побед, при этом в разных городах, а не в одном как в этом году.

«Время должно быть 19:00, участники проведут в неделю две игры: вторник и суббота либо среда и воскресенье, чтобы были перерывы и полноценный тренировочный процесс», — отметил Сергей Мяус.

 
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