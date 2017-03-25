Наставник сборной России по бенди раскритиковал спаренные матчи

Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус на круглом столе в Дальневосточной академии физической культуры заявил о том, что система проведения спаренных матчей в чемпионате страны не оправдала себя и отрицательно сказалась на состоянии игроков. Это, по его словам, отразилось в итоге на выступлении сборной на чемпионате мира в Швеции.





«Этот сезон в хоккее с мячом — самый сложный в плане политических моментов и в сборной были проблемы. У меня была задача — переформатировать команду, найти новых хоккеистов. Эта работа ведётся. Что касается самих игр, то все видели: часть матчей получилась, в финале полтора тайма команда держала в напряжении и двигалась, но минуты с 70-й начали просаживаться. На мой взгляд, из-за экспериментальной формулы чемпионата, которую мы ввели, большая часть игроков функционально оказалась не готова. По составу были просчёты в паре позиций», — рассказал Сергей Мяус.





РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что после внедрения новой формулы проведения чемпионата России по хоккею с мячом специалисты Дальневосточной академии физической культуры исследовали функциональное состояние игроков местного «СКА-Нефтяника». Они выяснили, как система спаренных матчей повлияла на здоровье спортсменов. Проверку прошёл защитник «армейцев» Василий Грановский.





Начиная с 6 ноября, утром и вечером специалисты снимали показатели физического состояния хоккеиста. Как сообщил корреспонденту агентства доцент кафедры теории и методики футбола и хоккея ДВГАФК Олег Зиганшин, система спаренных матчей может быть эффективна, если промежуток между играми будет длинным. Пока же игроки не успевали восстанавливаться, это сказывалось на их состоянии и действиях на поле.





Наставник сборной на заседании Исполкома намерен отстаивать систему проведения чемпионата страны, которая позволит достойно выступить на первенстве мира в Хабаровске. Так, Сергей Мяус предлагает провести Суперкубок осенью, чтобы у соперников, основная часть которых и составит национальную команду, сохранился боевой настрой и нормальные взаимоотношения в команде. Помимо этого, 12-16 команд, по предложению специалиста, должны провести матчи в два круга, по итогам которого определится восьмёрка финалистов. Лидеры, занявшие первые три места, выберут себе соперников, после этого пройдут четверть- и полуфиналы до трёх побед, при этом в разных городах, а не в одном как в этом году.

«Время должно быть 19:00, участники проведут в неделю две игры: вторник и суббота либо среда и воскресенье, чтобы были перерывы и полноценный тренировочный процесс», — отметил Сергей Мяус.