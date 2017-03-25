Сергей Мяус: в финале чемпионата России буду болеть за Алексея Чижова

Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус сейчас находится в дальневосточной столице. Специалист следит за играми «финала четырёх» и обязательно будет следить за баталиями в решающей встрече чемпионата страны.

«В финале я буду болеть за игроков сборной России. Мне нравятся некоторые моменты русского хоккея, если они будут присутствовать в завтрашнем финале, то я поболею, а если нет, то буду как интернет-ребята критиковать, но в глаза», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Сергей Мяус.

Однако наставник национальной сборной признался, что у него есть отдельные предпочтения — в матче за победу в чемпионате России он будет лично болеть за капитана «СКА-Нефтяника» Алексея Чижова. На это у специалиста есть несколько причин.

«Он мой воспитанник и патриот. Я не говорю, что другие не патриоты, но этот человек до мозга костей предан спорту. Он может даже без ноги выйти и отыграть — и только потом сказать, что у него её не было. Конечно, я утрирую, но этот человек мне очень симпатичен», — признался Сергей Мяус.

Агентство ранее писало, что финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом пройдёт в дальневосточной столице 26 марта. Участие в нём примут хабаровский «СКА-Нефтяник», обыгравший в полуфинале красноярский «Енисей», и иркутская «Байкал-Энергия», добывшая путёвку во встрече с архангельским «Водником». Билетов на решающую игру в продаже уже нет, в воскресенье в арене «Ерофей» будет аншлаг — раскуплены все десять тысяч проходок.