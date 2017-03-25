В Хабаровске "Водник" и "Енисей" сразятся за 3 место чемпионата России

В дальневосточной столице сегодня, 25 марта, в арене «Ерофей» пройдёт матч за третье место чемпионата России по хоккею с мячом. За бронзу скрестят клюшки архангельский «Водник» и действующий чемпион — красноярский «Енисей». Игра начнётся в 15:00 по местному времени.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «Водник» после схватки с «Байкал-Энергией» не смог претендовать на первое место в «финале четырёх». За всю встречу отличился только один игрок «Водника» — Евгений Дергаев. Точным ударом он забил мяч в ворота Дениса Рысева после розыгрыша свободного. Победитель обошёл соперника под недовольный свист зрителей: на явные нарушения иркутян арбитры порой закрывали глаза. До этого подопечные Александра Тюкавина дважды обыграли «Уральский трубник» — после двух неудачных для игроков Архангельска встреч.

А красноярский «Енисей» не смог противостоять натиску хабаровского «СКА-Нефтяника». Встреча с действующим чемпионом получилась напряжённой, нервной и одной из самых трудных для обеих команд. Каждый сражался до последнего, но гостям так и не удалось сравнять счёт с «армейцами». Единственный гол команды Красноярска забил игрок Вячеслав Вдовенко. Ранее команда дважды встретилась с «Волгой», одержав одну победу и потерпев одно поражение.