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Хабаровчане раскупили все билеты на финал чемпионата России по бенди

Хабаровчане раскупили все билеты на финал чемпионата России по бенди
Десять тысяч мест арены "Ерофей" уже заняты
14 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице в кассах арены «Ерофей» закончились билеты на финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом, где за звание лучшей команды схлестнутся хабаровский «СКА-Нефтяник» и иркутская «Байкал-Энергия». Площадка способна вместить десять тысяч человек, а на данный момент все места заняты. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

«Решающий матч состоится в 17 часов по местному времени. На данный момент все 10 тысяч билетов на эту игру проданы! Те из болельщиков, что не смогут попасть на матч, смогут посмотреть его в прямом эфире. Также напомним, что в нынешнем сезоне соперники встречались между собой пять раз, и во всех случаях победу праздновали хабаровчане», — говорится в сообщении.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «Байкал-Энергия» вышла в финал чемпионата России по хоккею с мячом после схватки с архангельским «Водником». При этом на явные нарушения иркутян арбитры порой закрывали глаза. А «СКА-Нефтяник» вырвал свой шанс у красноярского «Енисея». Встреча с действующим чемпионом получилась напряжённой, нервной и одной из самых трудных для обеих команд. Каждый сражался до последнего, но гостям так и не удалось сравнять счёт с «армейцами». Жители краевого центра занимали очередь в кассы за несколько часов до открытия, чтобы урвать заветный билет.

 
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