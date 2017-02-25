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Масленица в Хабаровске: проводы зимы на площади Блюхера

Масленица в Хабаровске: проводы зимы на площади Блюхера
Праздник для горожан провёл центр социальной работы "Содружество"
полчаса назад
Фотоблог | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице сегодня, 25 февраля, стартовала насыщенная программа празднования Масленицы. Во всех районах города, в местах массового отдыха и культурных учреждениях организовали тематические развлечения для хабаровчан, которые решили проводить зиму. Как уже писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», народные гуляния сегодня состоялись в краеведческом музее имени Гродекова, парках «Динамо» и «Северный», а также на набережной Амура — там этот праздник состоялся впервые и собрал тысячи жителей города.


 

 

 

 

Ещё одно мероприятие, посвящённое современной трактовке языческого славянского праздника, сегодня организовали сотрудники центра социальной работы с населением «Содружество» на площади имени Блюхера. Вместе с жителями района на празднике побывал и фотокорреспондент агентства.


 

 

 

 

Большую часть развлечений подготовили для самых маленьких хабаровчан. Ребят приглашали на качели — нужно было взлететь как можно выше.


 

 

 

 

Среди малышей выбирали самого низкого и самого высокого, самого конопатого и самого загорелого. Все победители в каждой из номинаций получали призы — сладкие подарки.


 

 

 

 

Для всех жителей района организовали беспроигрышную лотерею. За символическую сумму можно было попытать счастья и получить приятный подарок — раскраску, детскую книжку, игрушку или сладости.


 

 

 

 

Чтобы получить лотерейный билет бесплатно, нужно было ответить на вопросы о Масленице. Гости праздника вспоминали историю славянской традиции, угадывали названия дней недели в соответствии с ней и рассказывали тематические пословицы.


 

 

 

 

Кульминацией веселья стал праздничный хоровод. На мероприятии было много малышей — из соображений безопасности, чучело Масленицы при них поджигать не стали.


 

 

 

 

Все фотографии гуляния — в группе РИА «Восток-Медиа» в социальной сети «ВКонтакте».

 
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