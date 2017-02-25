Утонувший под Хабаровском "Трэкол" ехал в кортеже из семи машин

Плавающий вездеход «Трэкол», который вмёрз в лёд на Рюхловской протоке, двигался в сторону Большого Уссурийского острова в колонне из семи машин. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», о том, что ещё одно транспортное средство оказалось в плену водоёма, стало известно сегодня, 25 февраля, из социальных сетей. Велика вероятность, что «Трэкол» опрокинулся там же, где и машина, принадлежащая УМВД, ещё 23 февраля. В этот день вездеход недалеко от места происшествия заметили очевидцы.





О появлении плавающего ТС недалеко от протоки рассказал хабаровчанин Александр Леонкин. Агентство сообщало, что горожанин заметил полицейский УАЗ в ледяном плену сутками ранее.

«Мы двигались по Большому Уссурийскому острову — по дамбе в его северную часть. Примерно через семь километров от того места, где мы видели утонувший УАЗ, нам навстречу пронёсся караван из семи машин, включая две «Нивы», этот «Трэкол» и КамАЗ. Нам показалось, что они едут к месту затонувшего УАЗа. Мы ещё подумали, почему они едут там, если короче было свернуть с моста направо и проехать по южной части острова, а не по северной», — озвучил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Александр Леонкин.





Новые кадры вмёрзших в лёд автомобилей продолжают будоражить пользователей социальных сетей. Если фотография с полицейской «буханкой» некоторым жителям краевого центра показалась смонтированной подделкой, то изображение с двумя транспортными средствами уже не вызвало сомнений в подлинности ситуации.

«Вот и вторую машину утопили, пора вызывать спецназ на помощь», — прокомментировал в паблике dtp_khv в социальной сети Instagram пользователь automirdv (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Это двойной фэйл, бинго, фаталити», — отметила lyolya_sokolova.