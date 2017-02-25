Юные хабаровчане помогли организовать "Ночь в храме" за два часа

В рамках третьего православного молодёжного форума «Радость Веры» в Хабаровске снова состоялась акция «Ночь в храме». Накануне вечером, 24 февраля, её посетили более двухсот горожан. Площадкой для просветительского мероприятия вновь стал храм преподобного Серафима Саровского, где гостям рассказали о таинстве богослужения, показали основы иконописи и славянской каллиграфии, и даже дали позвонить в колокола.

















К организации «Ночи в Храме» привлекли юных хабаровчан — активистов молодёжного православного движения «Курс-Восток». Подростки от 12 до 16 лет не только наравне с гостями собора выполняли разнообразные задания, но и сами курировали площадки интерактивного квеста — в таком формате проходило мероприятие.

















«Самый главный смысл этого события — рассказ о богатстве православной культуры и наших духовных традиций тем людям, которые, может быть, ещё далеки от понимания этого. Храм открыли для всех желающих, организовали 19 площадок, где в течение трёх часов можно послушать церковное пение и освоить его азы, узнать о церковном чтении и таинстве богослужения, увидеть, как облачаются священнослужители. Также можно поговорить со священником, помолиться о здравии или упокоении близких, а ещё — поучаствовать в мастер-классе по колокольному звону. Нам помогают в организации и активно участвуют ребята из движения «Курс-Восток». Это молодёжное православное движение, оно действует у нас в Хабаровском крае и является одним из самых активных в регионе. Всего движение насчитывает около 300 человек, в нашем городе их примерно 200. «Ночь в храме» — часть молодёжного православного форума «Радость веры», участниками которого стали 170 ребят из Хабаровского края, ЕАО и Сахалинской области. Это мероприятие они организовали, буквально, за два часа. Мы продумали «станции» для квеста и распределили их, ребята выбрали себе зоны ответственности», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» один из кураторов «Ночи в Храме», иерей Андрей Долгополов.

















В рамках акции посетители храма преподобного Серафима Саровского попали на открытый урок по церковному пению, взяли в руки перья и чернила на занятии по славянской каллиграфии, а также сделали несколько мазков кистью, перерисовывая лики святых. Детям показали мультфильмы, рассказывающие о православной вере, а подростки приняли участие в беседе, посвящённой вопросам воцерковления и отношения к религии.

















Кроме этого, все желающие могли попробовать православную выпечку — пироги с рыбой и повидлом, а также масленичные блины. Хабаровчанам, интересующиеся вопросами приобщения к православию, дали возможность побеседовать со священником. Многих гостей «Ночи в храме» интересовало таинство крещения.

















«У меня два года назад родился сын. Я сама православная христианка, крещёная, хожу в церковь. А муж придерживается совсем других взглядов в том, что касается религии. И у нас постоянные споры о том, крестить ли малыша или подождать, пока он сможет сам решить, нужно это ему или нет», — озвучила одна из прихожанок.

















Согласно традициям, принятым в православной вере, малыша крестят на сороковой день после рождения. После этого можно постепенно приобщать ребёнка к религии, причащать его и знакомить с церковью. Но сегодня многие молодые семьи откладывают обряд крещения детей «на потом», оставляя решение за ними. В беседе с корреспондентом агентства отец Андрей сообщил, что считает такое решение разумным.

















«Я думаю, что это очень правильно. Это говорит о том, что сами родители ещё верят слабо и им самим нужно воцерковиться. Если бы семейный человек понимал в полной мере, что даёт ребёнку та благодать, что присутствует в храме, то такие родители не задумывались ли и воцерковляли ребёнка. А до тех пор, пока у родителей нет чувства понимания, это очень правильный подход — совершать крещение тогда, когда ребёнок готов, и отец с матерью готовы пройти беседы и прийти к вере», — поделился священнослужитель.

















«Ночь в храме» придумали по аналогии известной акции «Ночь в музее» — событие включает несколько интерактивных площадок, на которых хабаровчане в нестандартной форме узнают о православии. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», в 2016 году в храм пришли порядка 200 человек. Позже акцию отметили на всероссийском фестивале молодёжных проектов «Славим Отечество» за лучшую организацию социально значимого досуга молодёжи.

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