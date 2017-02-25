Хабаровчане попрощались с зимой в Гродековском музее

Хабаровчане отпраздновали Масленицу в краевом музее имени Н.И. Гродекова — на территории культурного учреждения каждый год с размахом провожают зиму. Для гостей организовали масштабные уличные гуляния, которым предшествовала программа «Широкая Масленица» — её провели в новом корпусе.









Эта часть мероприятия была ориентирована на детей, которым показали театрализованную сказку и кукольный спектакль. Для них же провели целый ряд мастер-классов. Юные хабаровчане и их родители учились делать игрушки из солёного теста, создавать кукол согласно русским традициям, осваивали роспись по дереву и бумагопластику. Программа проходила на втором этаже музейного корпуса, благодаря чему гости познакомились с экспонатами выставки «Современная народная игрушка» из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».





























«С удовольствием посидели почти на каждом мастер-классе, попробовали себя в разных «ремёслах» и в некоторых даже преуспели. Ребёнок остался очень доволен — ведь всё, что он делал своими руками с помощью музейных мастеров, останется на память», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» одна из посетительниц Масленицы.





















Тем временем на улице разворачивалась основная часть праздника, которую сотрудники Гродековского музея каждый год стараются сделать особенно разнообразной и увлекательной. Пространство вокруг учреждения на два часа превратилось в настоящую ярмарку — и хотя развлечений на ней было больше, чем угощений, на это никто не жаловался. Недостатка в горячем чае и блинах пришедшие на проводы зимы не почувствовали, охотно выстраиваясь в очереди к той или иной площадке.













«В этом году мы расширили программу, добавили новые развлечения. Прежде всего, это традиционные игры народов Приамурья, а также масленичный лукодром — наша летняя площадка из Музея археологии, которая в прошлом году работала на Масленице в пробном формате. Мороз, конечно, немного напугал людей — количество гостей на улице несколько уменьшилось по сравнению с проводами зимы 2016 года», — отметила в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» заведующая сектором общественных связей Гродековского музея Светлана Вавилина.













































Наибольшей популярностью среди хабаровчан по традиции пользовались катания — на лошадях и собачьих упряжках. Возле «друзей человека» собирались десятки гостей музея, надеясь успеть и погладить, и сфотографироваться. Празднующие горожане с видимым удовольствием сражались на подушках, бегали в мешках и поднимали пудовые гири. Ансамбль русской песни «Елань» поддерживал все эти начинания задорными народными ритмами. Под занавес сотни жителей Хабаровска образовали хоровод вокруг чучела — многие не скрывали своей усталости от продолжительной зимы, поддерживая горение символической фигуры одобрительными возгласами.

















Как уже сообщало агентство, жители дальневосточной столицы 25 февраля посетили масленичные гуляния, которые прошли в каждом районе Хабаровска. Для горожан развернули торговые точки с блинами и горячими напитками, устроили концерты, а также провели конкурсы.