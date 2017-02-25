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В Хабаровске на Масленице плов и шашлыки оказались популярнее блинов

В Хабаровске на Масленице плов и шашлыки оказались популярнее блинов
Одной из самых многолюдных площадок для празднования стала набережная Амура
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице прошли проводы русской зимы. Одной из главных и самых многолюдных площадок для празднования Масленицы стала набережная Амура. Несколько тысяч хабаровчан приняли участие в конкурсах и посмотрели, как впервые у лестницы со стороны улицы Шевченко сожгли чучело зимы.


 

 

Развлекательные площадки на главном месте отдыха жителей и гостей Хабаровска работали больше трёх часов — организаторы задержались из-за того, что горожане не хотели расходиться. На набережной устроили бои подушками, перетягивание каната, «ледовое побоище» на катке, отдельную игровую зону открыли для детей, создали две фотозоны. Но самым главным и многолюдным оказалось место у столба с подарками. Его установили на набережной впервые. Попытать удачу пытались несколько десятков мужчин, но добраться до верхушки и заработать презент смогли немногие. Так горожанин Андрей Михеев в первый раз участвовал в подобном испытании и стал одним из немногих счастливчиков, добравшихся до заветных коробочек.  


 

 

«Забираться сложно и холодно. А стол на самом деле не особо скользкий — если тело тёплое и немного смоченное, после растирания снегом, то нормально. Впервые полез, надо же пробовать что-то новое. Микроволновке рад, но, если честно, хотел мультиварку, а её выиграл паренёк, который победил передо мной», — признался корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Алексей Михиев.


 

 

Зима не особо сдавала свои права и в день Масленицы поморозила носы жителей краевой столицы. Согреться помогли песни и танцы. Гости праздника изучали движения с организаторами, а после этого подкреплялись солдатской кашей, пловом и шашлыками. Традиционные и обязательные для этого праздника блины, оказались не столь популярными. Горожане признались, что выпечка не так согревает. Также для посетителей набережной устроили конкурсы и соревнования. Рекорд по поднятию гири составил 50 рывков.  


 

 

«Первый год мы проводили Масленицу на стадионе имени Ленина, на этот раз из-за реконструкции сместились ближе к входу и лестницам. В этом году людей намного больше, наверное, это связано с тем, что набережная стала центром притяжения. Нужно было продумать очень много моментов — всё-таки людей очень много, важна их безопасность и нужно было сделать всё, чтобы никто не разочаровался в этом празднике», — рассказала главный специалист отдела по социальным вопросам комитета администрации Хабаровска по управлению Кировским районом Регина Строителева.


 

 

Недовольных праздником на набережной не нашлось. Многие специально приехали туда, чтобы проводить зиму именно на этом месте.


 

 

«Всё очень понравилось, просто обалденно. Мы с дочкой редко приезжаем сюда, но сегодня удалось выбраться. Понравилось сжигание, конкурсы. Мы участвовали: мячики бросали, канат тянули, выиграли даже. А вот на столб не полез, 20 лет назад забирался, а сейчас не могу — живот не позволяет», — признался хабаровчанин Андрей Горбунов.


 

 

В прошлом году чучело сжигали на льду Амура, на этот раз организаторы учли пожелания горожан, которые жаловались, что многие не увидели действа, ради которого пришли. «Зиму» спалили на лестнице со стороны улицы Шевченко. В следующем году набережная вновь примет гостей на Масленицу, но пока кураторы не знают, останутся ли на площадке у старого ледового дворца или вернуться на стадион.


 

 

Агентство писало, что жители дальневосточной столицы сегодня, 25 февраля, посетили масленичные гуляния. Праздники организовали в каждом районе Хабаровска. Для горожан развернули торговые точки с блинами и горячими напитками, устроили концерты, а также провели конкурсы. Кульминацией гуляний в парке «Северный» в Краснофлотском районе стала традиционная русская активность — попытка залезть на масленичный деревянный столб.


 

 

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