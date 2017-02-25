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На окраине Хабаровска "за компанию" в лёд вмёрз ещё один автомобиль

На окраине Хабаровска "за компанию" в лёд вмёрз ещё один автомобиль
Он опрокинулся в ту же протоку, что и полицейская "буханка"
только что
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: dtp_khv

В протоке Рюхловской, рядом с утонувшей накануне полицейской «буханкой», увяз во льдах ещё один автомобиль. Информация об этом появилась в аккаунте dtp_khv в социальной сети «Инстаграм». Фотографию транспортного средства марки «Трэкол», оказавшегося рядом с машиной, принадлежащей УМВД, опубликовали сегодня, 25 февраля.


 

Называть этот автомобиль техникой какого-либо силового ведомства вряд ли возможно. Никаких опознавательных знаков, указывающих на то, что машина принадлежит конкретному автопарку, нет. «Трэкол» — это плавающий вездеход с колёсной формулой 6 х 6, имеющий способность преодолевать труднодоступные места, например болота или заснеженные местности. Такие автомобили есть у лесничеств и нефтегазовых компаний.

Можно предположить, что спецмашина была призвана освободить из ледяного плена полицейский УАЗ. Как писало агентство, 23 февраля фургон с оперативно-следственной группой на борту утонул при выполнении «боевой задачи». Полицейские отрабатывали кражу из дачного домика, расположенного на Большом Уссурийском острове. Стражи правопорядка успели выбраться наружу до того момента, как машина ушла под воду. На данный момент никакой информации о ходе спасательной операции УМВД не даёт.

«Сведений о том, как эта машина оказалась в месте, где утонул полицейский УАЗ, у нас пока нет. Такие транспортные средства могут быть на балансе ОМОНа, но в Хабаровске таких машин нет», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

 
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