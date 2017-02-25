На Масленицу хабаровчане в погоне за призами разделись на морозе

Жители дальневосточной столицы сегодня, 25 февраля, посетили масленичные гуляния. Праздники организовали в каждом районе Хабаровска. Для горожан развернули торговые точки с блинами и горячими напитками, устроили концерты, а также провели конкурсы. Кульминацией гуляний в парке «Северный» в Краснофлотском районе стала традиционная русская активность — попытка залезть на масленичный деревянный столб.









«Мы сюда приходим уже не в первый раз — посмотреть, концерт послушать. В активностях не участвуем, но дети — с удовольствием, бегают по всем конкурсам. Я пришла поболеть, у меня брат должен полезть сюда, на столб. В прошлом году залез, снял мультиварку. Каждый год в этом конкурсе участвует и всегда что-то выигрывает», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» горожанка Виктория Волыновская.









На гуляниях в парке «Северный» организовали и другие конкурсы — метание обруча, перетягивание каната, беспроигрышную лотерею. Мужчины, желающие продемонстрировать свою силу, тягали гантели — кто больше раз сможет поднять снаряд.

«Я участвовала в метании обруча, выиграла леденец. И во втором конкурсе — в прыжках через канат — тоже победила. Я на Масленице уже была в прошлом году, мне здесь нравится, везде что-то можно выиграть», — похвасталась юная жительница Хабаровска Юлия.









Утолить голод и обогреться чаем горожане смогли здесь же, в специально оборудованных местах. Лидером рейтинга самых продаваемых вкусностей, вопреки ожиданиям, стали не только блины — горожанам полюбился шашлык, который приходится ожидать в длинной очереди.

«Традиционно здесь есть блины, шашлык, плов. Торгует освящённой выпечкой храм Серафима Саровского. У нас везде есть горячий чай, кофе, гости могут согреться. Для детей есть попкорн, сахарная вата, воздушные шарики. Самый ходовой товар — блины и шашлык», — поделилась главный специалист комитета по управлению Краснофлотским районом Елена Артёменко.









«В парке «Северный» мы проводим масленичные гуляния третий год подряд. До этого праздник проходил на Воронеже, туда хабаровчане ездили со своей едой, а здесь, в парке, могут покушать на месте. К тому же сюда проще добраться, поскольку место находится в черте города, недалеко от автобусной остановки», — объяснила ведущий специалист отдела по специальным вопросам комитета по управлению Краснофлотским районом города Александра Гаврушева.

Чтобы принять участие в самом сложном состязании — залезть на отполированный деревянный столб, жителям Хабаровска нужно было заранее записаться у организаторов гуляний. Для уменьшения трения опытные смельчаки сняли с себя всю одежду, оставшись в одном нижнем белье. Они боролись за предметы бытовой техники и текстиля, а также за игрушки.









«Каждый год всё разбирают. У нас есть мужчина, который уже несколько лет подряд участвует и всегда что-то с собой уносит. Раньше он принимал участие в этом конкурсе на Воронеже, а сейчас — здесь, в парке», — добавила Александра Гаврушева.

И в этом году хабаровскому активисту также удалось преодолеть заветную высоту. Взобравшись на вершину столба, мужчина посовещался со своими близкими и унёс с собой мясорубку.





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