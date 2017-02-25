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В Хабаровске дали старт строительству дворца единоборств "Самбо"

В Хабаровске дали старт строительству дворца единоборств "Самбо"
Стройка начнётся на улице Шевчука
сегодня, 14:54
Общество | Хабаровский край
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Фото: khabkrai.ru

Накануне в Хабаровске состоялась церемония закладки символической капсулы в основание будущего краевого дворца единоборств «Самбо». Спорткомплекс планируют построить в течение года, го адрес: улица Шевчука, 3.

Участие в церемонии закладки капсулы приняли заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев, президент федерации самбо России Сергей Елисеев, заместитель министра образования и науки России Вениамин Каганов, бронзовый призёр первенства страны по самбо Юлия Мартынова, а также губернатор края Вячеслав Шпорт.

«Сегодня мы даем старт строительству краевого дворца единоборств «Самбо». В нашем регионе этот вид спорта особенно любим и является базовым. Им занимаются более 2,5 тысячи человек. Сильные школы созданы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске. Только за последние годы в крае подготовлено более ста спортсменов-разрядников, 26 мастеров спорта России и один мастер спорта России международного класса. В феврале 2018 года в Хабаровске состоится чемпионат страны по боевому самбо. Это право наш регион получил благодаря популярности этого вида спорта, созданным условиям для занятий самбо», — произнёс на церемонии губернатор. 

Будущий дворец спорта вместит универсальный зал, специализированный снарядный зал для единоборств, тренажерный зал, зал восточных единоборств, зал борьбы. Также проектом в каждом из них предусмотрены помещения для инвентаря, раздевалки с душевыми. Во дворце единоборств расположатся тренерские, восстановительный комплекс, медпункт, помещения допинг-контроля, конференц-зал и столовая. Одновременно в здании смогут находиться до полутора тысяч человек. Стоимость строительства, по предварительным данным, составит 800 миллионов рублей.


 
 
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