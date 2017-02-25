Полицейские в Комсомольске-на-Амуре сыграли в футбол с подшефными

Накануне в честь Дня защитника Отечества сотрудники УМВД России в Комсомольске-на-Амуре отправились в гости к своим подшефным – подросткам из детского дома № 34. Совместно с администрацией учреждения они организовали товарищеский матч по мини-футболу для ребят.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, соревнования прошли в дружеской атмосфере. Полицейские считают, что неформальное общение повышает доверие подрастающего поколения к представителям правоохранительных органов. Матч получился зрелищным и интересным, с яркими голевыми моментами и напряженной борьбой за мяч. Победили в нём воспитанники детского дома. После соревнований ребята угостили сотрудников полиции чаем со сладкими пирогами, которые приготовили специально в преддверии встречи.



