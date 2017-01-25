"Притяжение" российского кино почувствуют хабаровчане

Фёдор Бондарчук всегда славился масштабным подходом к своим режиссёрским опусам. Большинство его проектов сопровождались широкой рекламной кампанией. Так он снимал «9-ю роту», «Сталинград» и две части «Обитаемого острова». Та же история и с «Притяжением» — фантастическим проектом с претензией на звание первого российского фильма о нашествии инопланетян в России.

Что нам обещают? Много спецэффектов, яркую картинку и незамысловатый сценарий о вторжении пришельцев. По сюжету, над Москвой сбивают неопознанный летающий объект внеземного происхождения. Район крушения оцепляют, местных жителей эвакуируют. Земляне готовы вступить в первый контакт. Вот только неизвестно, как настроены эти так называемые гости.





Съёмки фильма проходили в строгой секретности в разных районах Москвы и на объектах Министерства обороны. Было задействовано большое количество военной техники российских вооружённых сил. Бюджет проекта составил 380 миллионов рублей.

Главные роли в этой картине сыграли Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков и другие. Продюсером фильма выступил сам Бондарчук.













«Притяжение» — четвёртый российский фильм, переведённый в IMAX. Очень жаль, что для Хабаровска это не актуально, но желающие посмотреть картину Фёдора Бондарчука в этом формате, могут съездить во Владивосток. Там «Притяжение» будут демонстрировать в IMAX. До этого в таком виде выходили такие российские проекты, как «Сталинград» того же Бондарчука, «Экипаж» и «Дуэлянт».





Ещё одна крупная премьера недели — историческая драма «Молчание». Фильм выйдет в ограниченный прокат, но это не отменяет огромного интереса, который может вызвать у зрителей данный проект. Картина рассказывает о двух священниках-иезуитах, которые приезжают с миссионерской миссией в Японию XVII века. В Стране восходящего солнца их ждут невероятные испытания и столкновение с совершенно другой культурой. В Японии правит сёгунат Токугава, который запретил католицизм. Испытание веры приводит двух монахов к вопросу о том, почему Бог молчит, в то время как его дети страдают.

Картину поставил прославленный оскароносный режиссёр Мартин Скорсезе, известный своим умением снимать умное, неоднозначное, а подчас и провокационное кино. Главные роли исполнили молодые талантливые актёры Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер, а также Лиам Нисон.









Планировалось участие в ленте японского актёра Кена Ватанабе, сделавшего себе успешную карьеру в Голливуде, однако по ходу его заменил Таданобу Асано. Сценарий Скорсезе написал совместно с Джеем Коксом. В основу сценария лёг роман японского писателя Сюсаку Эндо.

Репертуар разнообразит очередная французская комедия. В картине «Семейное ограбление» Паскаля Бурдьо главные роли исполнили Жан Рено, Рем Кериси, Камиль Шаму, Бруно Санчес.





По сюжету, Анжела и Анжелика — две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего, кроме отца, которого никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Папочка оказался не промах — вор международного масштаба. Вместе с дочками он хочет провернуть ограбление века.

Также в кинотеатрах Хабаровска продолжается прокат боевика «Три икса: Мировое господство», ужастика «Невеста», комедии «Почему он?», драмы «Рай», фантастического приключенческого боевика «Кредо убийцы», исторического боевика «Викинг».