Уличным торговцам Хабаровска усложнят жизнь новым законом

Депутаты региональной Законодательной Думы на очередном заседании рассмотрели законопроект, который призван повысить ответственность за нелегальную торговлю на улицах. Таким образом власти краевого центра, которым принадлежит авторство документа, рассчитывают если не решить проблему стихийных рынков, то хотя бы ограничить их размах.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», поправки в кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях разработали в мэрии дальневосточной столицы. Законопроект существенно увеличивает суммы штрафов для граждан, должностных и юридических лиц, занимающихся торговлей в неположенных местах. Максимальный размер наказания хотят повысить: для граждан с 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 15 до 25 тысяч, а для юридических лиц — с 30 до 50 тысяч.

Законопроект получил одобрение в профильном думском комитете, а также прошёл экспертизу в Минэкономразвития региона. Краевому парламенту его представил заместитель мэра Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей Казаченко.

«В период с мая по октябрь несанкционированная торговля на городских улицах активизируется. Жалобы жителей поступают в средства массовой информации, надзорные ведомства и органы власти — вплоть до администрации президента России. Предприниматели, которые работают в Хабаровске на законных основаниях, также выражают недовольство ситуацией», — подчеркнул чиновник.

По словам Сергея Казаченко, подобные меры борьбы с незаконной торговлей предпринимают и в других российских регионах, а инициатива хабаровской мэрии нашла поддержку в правоохранительных органах. Заммэра обратил депутатское внимание на то, что проект закона направлен не «против бабушек, продающих пучок редиски», а на профилактику правонарушений — для пенсионеров, отметил он, в дальневосточной столице созданы специальные места, где они могут бесплатно торговать плодами своего сельскохозяйственного труда.

«Нелегальная торговля, о которой мы говорим, распространяется как метастазы. К центральному рынку летом невозможно подойти на километр из-за запаха рыбы, которой торгуют с земли. Порядок должен быть. Всё вроде бы хорошо, пока не случится какая-нибудь эпидемия», — резюмировал заместитель председателя Закдумы Юрий Матвеев.

С заявлением Сергея Казаченко о том, что «социальные вопросы нельзя решать нарушениями административного законодательства» согласились и другие народные избранники. Законопроект приняли в первом чтении единогласно.