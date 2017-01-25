Уличным торговцам Хабаровска усложнят жизнь новым законом

Сегодня среда, 25 января 2017 года, 18:54
МИД Китая назвал "домыслами" данные о ракетах на границе с Приморьем
МИД Китая назвал "домыслами" данные о ракетах на границе с Приморьем
В хабаровских театрах опровергли слухи о сокращении финансирования
В хабаровских театрах опровергли слухи о сокращении финансирования
Красавицы могут испытать судьбу на конкурсе "Мисс Приморье - 2017"
Красавицы могут испытать судьбу на конкурсе "Мисс Приморье - 2017"
Центр "Утёс" собирает деньги диким животным с помощью благодарностей
Центр "Утёс" собирает деньги диким животным с помощью благодарностей
Протесты на Бестужева могли спровоцировать краевые депутаты
Протесты на Бестужева могли спровоцировать краевые депутаты
Регионы:


Популярное
сегодня, 13:21
В кабинете главного полицейского следователя Приморья проходит обыск
вчера, 19:00
Начальника хабаровской полиции уволили из-за подчинённого-взяточника
сегодня, 11:43
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
сегодня, 15:18
В Приморье всё-таки построят нефтехимический комплекс
сегодня, 09:09
Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
сегодня, 10:46
В Приморье увеличили компенсации по ипотеке
сегодня, 08:35
Синоптики: зима в Приморье достигла своей вершины
сегодня, 13:17
Политолог: Миклушевский может влиять на деятельность Ватулина
сегодня, 10:06
Жительница Приморья незаконно прописала почти 10 000 иностранцев
сегодня, 10:20
Страховая пенсия приморцев с 1 февраля увеличится

Обсуждаемое
сегодня, 10:06
5

Жительница Приморья незаконно прописала почти 10 000 иностранцев
сегодня, 11:43
4

Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
сегодня, 15:18
4

В Приморье всё-таки построят нефтехимический комплекс
вчера, 19:00
3

Начальника хабаровской полиции уволили из-за подчинённого-взяточника
сегодня, 09:09
3

Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
сегодня, 10:52
2

Депутаты проголосовали за нового председателя КСП Приморского края
сегодня, 12:40
2

Храм в хабаровском парке "Северный" отделят зелёной изгородью
сегодня, 09:50
1

Хабаровчане осуждают подозреваемого в убийстве четырёх родственниц
сегодня, 13:21
1

В кабинете главного полицейского следователя Приморья проходит обыск
сегодня, 15:50
1

Хабаровский перевозчик снизил цену на проезд
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 635



Система Orphus

Уличным торговцам Хабаровска усложнят жизнь новым законом

Уличным торговцам Хабаровска усложнят жизнь новым законом
Инициатива об увеличении штрафов за несанкционированную торговлю прошла первое чтение в краевой Закдуме
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: godvbolgarii.ru

Депутаты региональной Законодательной Думы на очередном заседании рассмотрели законопроект, который призван повысить ответственность за нелегальную торговлю на улицах. Таким образом власти краевого центра, которым принадлежит авторство документа, рассчитывают если не решить проблему стихийных рынков, то хотя бы ограничить их размах.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», поправки в кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях разработали в мэрии дальневосточной столицы. Законопроект существенно увеличивает суммы штрафов для граждан, должностных и юридических лиц, занимающихся торговлей в неположенных местах. Максимальный размер наказания хотят повысить: для граждан с 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 15 до 25 тысяч, а для юридических лиц — с 30 до 50 тысяч.

Законопроект получил одобрение в профильном думском комитете, а также прошёл экспертизу в Минэкономразвития региона. Краевому парламенту его представил заместитель мэра Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей Казаченко.

«В период с мая по октябрь несанкционированная торговля на городских улицах активизируется. Жалобы жителей поступают в средства массовой информации, надзорные ведомства и органы власти — вплоть до администрации президента России. Предприниматели, которые работают в Хабаровске на законных основаниях, также выражают недовольство ситуацией», — подчеркнул чиновник.

По словам Сергея Казаченко, подобные меры борьбы с незаконной торговлей предпринимают и в других российских регионах, а инициатива хабаровской мэрии нашла поддержку в правоохранительных органах. Заммэра обратил депутатское внимание на то, что проект закона направлен не «против бабушек, продающих пучок редиски», а на профилактику правонарушений — для пенсионеров, отметил он, в дальневосточной столице созданы специальные места, где они могут бесплатно торговать плодами своего сельскохозяйственного труда.

«Нелегальная торговля, о которой мы говорим, распространяется как метастазы. К центральному рынку летом невозможно подойти на километр из-за запаха рыбы, которой торгуют с земли. Порядок должен быть. Всё вроде бы хорошо, пока не случится какая-нибудь эпидемия», — резюмировал заместитель председателя Закдумы Юрий Матвеев.

С заявлением Сергея Казаченко о том, что «социальные вопросы нельзя решать нарушениями административного законодательства» согласились и другие народные избранники. Законопроект приняли в первом чтении единогласно.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru