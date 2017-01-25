В Комсомольске мужчина украл 175 тысяч рублей, чтобы оплатить алименты

Житель Комсомольска-на-Амуре задолжал по алиментам и нашёл выход из ситуации. Он похитил 175 тысяч рублей, часть из которых отправил бывшей жене на содержание ребёнка. Жертвой кражи стала мать его новой сожительницы.

В правоохранительные органы за помощью обратилась жительница дома по улице Гамарника. Она рассказала, что из комода в её комнате кто-то похитил 175 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого — 36-летнего комсомольчанина, гражданского супруга дочери потерпевшей. Они втроём проживали в одной квартире. Часть украденных денег злоумышленник отправил своей бывшей жене в счёт уплаты алиментов, а на остальные отремонтировал машину.

У мужчины уже была судимость, теперь он стал фигурантом нового уголовного дела. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о нерадивых родителях, которые подолгу не выплачивали деньги на содержание своих детей. Так, жительница края не могла продать квартиру, потому что над ней «висел» долг по алиментам. С помощью запретов судебным приставам также удалось «выбить» деньги из нерадивого отца, проживающего в Комсомольске-на-Амуре.