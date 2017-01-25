На вокзале Хабаровска людям придётся потерпеть неудобства ради тоннеля

Из-за ремонта поезда не будут уходить от первой и второй платформ до середины апреля

На хабаровском вокзале рабочие приступили к очередному этапу реконструкции пешеходного тоннеля. Из-за этого людям придётся некоторое время потерпеть неудобства — с 24 января до середины апреля пассажирские поезда не будут отправляться с первой и второй платформ.

«На сегодняшний день выполнен проход тоннеля на протяжении 96 метров из 116 общей длины. Теперь строителям предстоят работы на заключительном участке под станционными путями №№ 10 и 12. Подготовка к очередному этапу уже началась. Место производства работ оборудовано временными тупиковыми упорами, установлены сигналы остановки, выполнены все необходимые меры по электротехнической безопасности», — уточнили в пресс-службе ДВЖД.

После завершения ремонта в оставшейся части тоннеля рабочие сделают в нём чистовую отделку, уложат коммуникации и установят необходимое оборудование. Срок сдачи объекта — середина 2017 года.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», пешеходный подземный переход для горожан и гостей дальневосточной столицы закрыли в 2009 году в связи с аварийным состоянием его конструкций. В качестве альтернативы пассажирам предоставили виадук, которым остались очень недовольны маломобильные группы граждан. К реконструкции тоннеля приступили в 2012 году — начали готовить проектно-изыскательскую документацию. Тогда пообещали, что переход откроют в 2015 году, однако сроки по разным причинам сдвигались.

Общая стоимость проекта сейчас оценивается в 641 миллион рублей при том, что в 2016-м он подорожал на 78 миллионов. В текущем году на реконструкцию заложены 210 миллионов. В эту сумму также включены оборудование и благоустройство территории.

Известно, что тоннель строители оборудуют лифтом, эскалаторами, современной системой вентиляции и кондиционирования, информационно-справочным оборудованием, охранно-пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Он будет полностью адаптирован для инвалидов.