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Директора хабаровской "управляйки" на год отстранили от должности

Директора хабаровской "управляйки" на год отстранили от должности
"Дом-Сервис" начал работать над тем, чтобы жильцов ветхого дома расселили
22 минуты назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице временно отстранили от должности директора управляющей компании «Дом-Сервис». Дом по улице Серышева находится в ужасном состоянии, но руководитель «управляйки» не устранял многочисленные нарушения. Только за 2016 год предприятие привлекли к административной ответственности 16 раз за многочисленные нарушения.

За действиями ООО «Дом-Сервис» прокуратура Кировского района наблюдала с 2014 года. В доме № 50 ж по улице Серышева разрушался фасад, загнивал брус, деформировались стены. Специалисты выявили трещины в местах сопряжения конструкций, сильный прогиб межэтажных и чердачных перекрытий, просадку несущих балок в местах опоры. В квартирах пол был под сильным наклоном, деформировались оконные рамы.

Плохое состояние дома привело к падению фельдшера скорой помощи с лестницы. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», женщина свалилась со ступенек из-за прогнивших досок и получила травмы. Отвечать за это должна управляющая компания, обслуживающая дом, в который пыталась попасть медик.

Прокурорам удалось привлечь ООО «Дом-сервис» к административной ответственности. Компании назначили штраф в размере 250 тысяч рублей. Но за директором уже были аналогичные нарушения. Суду предложили учесть это и применить дисквалификацию. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, руководителя отстранили от занимаемой должности на один год. Управляющая компания уже начала работать над тем, чтобы дом признали аварийным, а жильцов расселили.

 
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