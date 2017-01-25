"СКА-Хабаровск" заинтересовался нападающим "Кубани"

Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев намерен привлечь в состав нападающего краснодарской «Кубани» Максима Житнёва. Форвард выступал под руководством нового наставника «армейцев» в «Сибири».

По информации Sportbox.ru, переход игрока возможен в зимнее трансферное окно, если «Кубани», имеющей большие задолженности перед футболистами, в ближайшее время не удастся решить свои финансовые проблемы.

В нынешнем первенстве ФНЛ Максим Житнёв провёл за «Кубань» 16 матчей, в которых отметился двумя голами. При этом бывший тренер краснодарцев Дан Петреску зачастую использовал его в качестве полузащитника. Сезоном ранее 26-летний форвард с 16 голами в активе вошёл в число трёх лучших бомбардиров турнира наряду с Артёмом Делькиным и Хасаном Мамтовым.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Андрей Гордеев заявлял о намерении точечно изменить состав. По итогам сборов в Абрау-Дюрсо главный тренер «армейцев» не взял на следующий сбор в Турцию Андрея Ляха и Никиту Тимошина. Зато к команде из дальневосточной столицы присоединился Андрей Иванов. Также на просмотре находится ещё один защитник — Максим Осипенко, отстаивающий цвета воронежского «Факела».