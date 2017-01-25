Экспонаты из Кунсткамеры впервые привезли в Хабаровский край

Сотрудники Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова заканчивают монтировать выставку, которая получит название «Кто вы, айны?». Большинство её экспонатов — уникальные предметы конца XIX — начала XX веков, которые входят в собрание петербургской Кунсткамеры.

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (такое название сегодня носит первый российский музей) предоставил дальневосточникам редкую возможность познакомиться с артефактами из его коллекции, не покидая своих регионов. В конце 2016 года предметы быта и культуры одного из древнейших этносов планеты побывали на Сахалине, а теперь прибыли в Хабаровск в результате продолжительных переговоров.





«Обычно Кунсткамера по провинциальным городам России не ездит. Это музей мирового уровня, который везёт свои коллекции за рубеж. Но в музее с радостью отнеслись к тому, что выставка, изначально предназначенная только для жителей Сахалина, охватит два региона. Сегодня далеко не все могут себе позволить поездку в Санкт-Петербург, а знакомить дальневосточников с экспонатами главных музеев страны необходимо», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный научный сотрудник сектора этнографии Гродековского музея Марина Осипова.









Ценные экспонаты оказались в коллекции Кунсткамеры благодаря кропотливому труду нескольких людей. Двое из них были политическими ссыльными: польско-российский этнограф Бронислав Пилсудский (старший брат знаменитого польского государственного деятеля Юзефа Пилсудского — прим. ред.) и один из основателей отечественной школы североведения Лев Штернберг. О существовании уникального народа на юге Сахалина Россия узнала раньше, но именно эти исследователи подробно изучили обычаи айнов, их образ жизни, собрали важные для науки материалы. Марина Осипова в беседе упомянула ещё нескольких энтузиастов, которые пополнили коллекцию Кунсткамеры в позапрошлом и прошлом веках, в частности — доктора Петра Супруненко, фамилию которого посетители выставки смогут разглядеть на предметах одежды сахалинских аборигенов.





«На выставке будут представлены предметы, отражающие разные стороны материальной и духовной культуры сахалинских и хоккайдских айнов — всего понемногу. Традиционная одежда из меха, кожи, тканей с традиционным орнаментом. Есть вещи бытового характера, украшения (в том числе — для животных), орудия лова и охоты, ритуальные артефакты», — отметила Марина Осипова.





Часть экспозиции, которая откроется 1 февраля и будет работать до 19 марта, организаторы посвятили медвежьему празднику — важному ритуалу в жизни древнего народа, для которого айны специально выращивали в своих селениях этих млекопитающих. Также на выставке можно будет увидеть фотографии из собрания Кунсткамеры, на которых зафиксирована жизнь людей на стыке веков, и их портреты, сделанные исследователями.