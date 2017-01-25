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Хабаровчане задолжали за тепло четыре миллиарда рублей

Хабаровчане задолжали за тепло четыре миллиарда рублей
Множество жителей города и организаций не платят по несколько лет
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Долг жителей краевой столицы за тепло составляет четыре миллиарда рублей — три из них должны горожане, остальное — предприятия и организации. На эти деньги можно капитально отремонтировать 40 километров тепломагистралей со всеми сопутствующими коммуникациями.

В этом году в «Теплосети» смогут отремонтировать в Хабаровске лишь десять километров изношенных коммуникаций, хотя норматив ежегодного ремонта в два раза выше. Чтобы выполнить все работы энергетикам не хватает денег. Только на глобальную реконструкцию магистрали, которая обеспечивает теплом значительную часть города — от улицы Кубяка до Тихоокеанской, в общей сложности требуется 1,5 миллиарда рублей. Построенная почти полвека назад, она . Не первый год работает на пределе своих возможностей.

Как сообщил директор «Хабаровской теплосетевой компании» Сергей Нехороших, довольно большой участок от улицы Кубяка до улицы Ленина уже отремонтировали, но впереди — ещё более масштабная задача: реконструкция головного участка от ТЭЦ-2 до улицы Ленина. Полностью же заменить коммуникации ТМ-25 энергетики планируют к 2020 году. В этом году они отремонтируют участники на Тихоокеанской от Казачьей Горы до «Маяка»; на улице Калинина и  на перекрестке Запарина и Ленина. Там заменят устаревшие трубы, отремонтируют распределительные камеры.

«Реконструкция ТМ-25 значительно повысит надёжность хабаровских теплосетей и даст возможность подключения к ним большого количества новых потребителей», — отметил Сергей Нехороших.

По информации пресс-службы городской администрации, помимо ТМ-25, этим летом энергетики отремонтируют 32-ю тепломагистраль в районе улицы Шелеста и 21-ю магистраль по улице Истомина в районе перинатального центра. Под «раскопки» попадут важные для центра города транспортные узлы.

«Мы будем вынуждены перекрывать улицы, наши работы будут причинять неудобства, но эти участки требуют немедленного ремонта. Без этого не обойтись. В Хабаровске вводятся в строй новые крупные объекты с большим потреблением тепла, поэтому нужна срочная прокладка труб большего диаметра. Также вскоре в центре города реализуют ещё два энергоемких проекта — планируется построить аквапарк и небоскрёб, которые также нужно будет подключать к городским сетям. Такой нагрузки устаревшие трубы просто не выдержат», — заявил Сергей Нехороших.

Энергетики планируют построить в краевой столице большую тепломагистраль от ТЭЦ-3 до улицы Бондаря с ответвлением на Первую краевую больницу. Общая стоимость проекта составит около трёх миллиардов рублей, но вопрос финансирования пока не решен. 

 
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