В Хабаровске снесут ещё 15 ветхих домов и расселят их жителей

В дальневосточной столице планируют снести 15 ветхих строений и расселить жильцов в новые дома. Муниципальную программу собираются усовершенствовать — специалисты департамента архитектуры и землепользования подготовили поправки в исходный документ. В первую очередь, проект хотят продлить до 2030 года.

«Всего у нас 65 территорий, которые определены программой и выставлены на аукцион. По 41 из них инвесторы уже выкупили права. Однако из-за кризисных явлений реализация строительных намерений идет медленными темпами. Ветхие дома пополняют список адресной программы быстрее, чем инвесторы получают право работы на территориях, выиграв аукцион. Поэтому программу необходимо продлить до 2030 года», — отметила заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска Елена Телешова.

Ещё одно изменение поможет устранить фактор, который сдвигает сроки сноса и расселения таких домов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас в адресную муниципальную программу могут попасть строения, у которых износ выше 50 %.

«На практике получается, что мы имеем территорию под застройку, на которой несколько бараков. У одного износ более 50 %, у другого несколько меньше. Первая постройка попадает в программу сноса и расселения, вторая — нет. Это приводит к недовольству жителей и сложным конфигурациям участков, что препятствует строительным намерениям инвесторов. Поэтому ограничение включения в программу домов, достигших более 50% износа, необходимо исключить из муниципальной адресной программы», — подчеркнула Елена Телешова.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году в краевом центре собираются расселить жильцов бараков на городских прудах. На месте этих домов появится пятиэтажный пятизвёздочный гостиничный комплекс с зоной спа и бассейном. Дома уже не один год являются проблемой для дальневосточной столицы, но из-за прежнего статуса территории, на которой они находятся, снести их не представлялось возможным — парк «Динамо» относился к памятникам природы краевого значения, никаких строительных работ проводить там было нельзя. Всего в домах, износ которых превышает 80 %, под расселение подпадают 32 семьи.