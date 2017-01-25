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Хабаровский перевозчик снизил цену на проезд

Хабаровский перевозчик снизил цену на проезд
Предприниматели изменили стоимость билета для привлечения пассажиров
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В краевой столице предприниматели, работающие на маршруте № 7, снизили стоимость проезда до 20 рублей. Перевозчик уменьшил цену, чтобы привлечь пассажиров на нерентабельное направление.

«Мы решили поэкспериментировать. Маршрут убыточный и количество перевезённых пассажиров, не восполняет затраты на зарплаты, налоги, запчасти и остальное. Это один из вариантов повышения доходности — может кто-то откажется от поездки в муниципальном транспорте и выберет нас для экономии, а может кто-то воспользуется маршрутом с низким ценником, чтобы проехать по городу, например, от железнодорожной больницы до вокзала», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель компании «ДВТК «Хабавто» Александр Родионов.

По сниженным ценам «семёрка», соединяющая управление ТЭЦ и железнодорожный вокзал, возит пассажиров почти неделю, однако пока эффект от нововведений перевозчику оценить сложно. Предприниматели планировали работать по такой ставке до конца января. Если пассажиропоток и выручка увеличатся — проехать за 20 рублей можно будет и в следующем месяце.  

Как писало РИА «Восток-Медиа», с августа прошлого года перевозчики, которые работают на маршрутах с нерегулируемым тарифом, получили право самостоятельно устанавливать цену билета. Первыми этим воспользовались предприниматели, работающие на направлениях № 30, 61, они снизили стоимость проезда. Однако в ноябре на маршруте № 85 бизнесмены решили повысить цену до 40 рублей. Сделали это, чтобы, наоборот, избавиться от пассажиров, которые ездят стоя. Но после возмущения горожан отказались от этой идеи

 
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