В хабаровских театрах опровергли слухи о сокращении финансирования

Руководство ведущих театров Хабаровского края опровергло слухи о том, что им сократили финансирование. В частности, информация о нехватке денег в «Музкомедии» появилась в региональных СМИ после того, как стало известно, что премьерный спектакль перенесли на неопределённый срок.

«Официальных данных о том, когда будет премьера спектакля «Мамма миа», мы нигде не размещали. Главный режиссёр театра сообщал о постановке в интервью, но конкретную дату мы не анонсировали. Планировали подготовить спектакль раньше, но это очень затратная постановка — нам нужно подготовить все технические моменты, музыка требует согласования с РАО (Российское авторское общество — прим. ред.) и так далее. У нас просто технический перенос премьеры», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» художественный руководитель краевого музыкального театра Сергей Листопадов.

По его словам, о сокращении финансирования в учреждении говорить не приходится. Несмотря на то, что театр пережил сложный период, там стараются сделать всё, чтобы совместить административную и творческую стороны для комфортной работы режиссёров и актёров. Отрицает данные о нехватке денег и директор хабаровского краевого театра драмы Алексей Туркалов.

«Со стороны министерства культуры никакого сокращения финансирования не было. А то, что мы переделываем старые костюмы и декорации под новые спектакли, — это нормальная практика, которая используется повсеместно. Если у нас есть хорошие костюмы для старой постановки, которую отменили из-за того, что она уже долго на сцене — почему бы не переделать их под новые? То же самое касается и декораций», — рассказал корреспонденту агентства Алексей Туркалов.

В преддверии текущего театрального сезона редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» подготовила серию материалов, в которых рассказала о нововведениях, премьерных спектаклях и финансовом положении учреждений. В частности, директор «Триады» Вадим Гогольков сообщил, что удовлетворить абсолютно все материальные нужды пока не удаётся, но учреждение растёт, развивается и не испытывает недостатка в зрителе. Руководитель театра драмы рассказал, что этот вид искусства остаётся популярным, несмотря на то, что страна ещё не вышла из финансового кризиса. Режиссёр Белого театра Ольга Кузьмина заметила, что гибель этим учреждениям культуры давно предрекают, но пока, как видно, её нет.