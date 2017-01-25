Дума Хабаровского края не поддержала отмену "муниципального фильтра"

Большинство депутатов Хабаровского края отказалось обсуждать инициативу, подразумевающую отмену так называемого «муниципального фильтра». Соответствующим вопросом намеревались дополнить повестку очередного заседания Законодательной Думы региона представители фракции КПРФ.

Поправки в закон, который определяет правила губернаторских выборов в России, в Государственную Думу внёс коммунист Валерий Рашкин ещё в ноябре прошлого года. Он предложил избавить кандидатов от необходимости собирать подписи депутатов и глав муниципальных образований. По мнению народного избранника, такой подход лишает оппозиционные политические объединения шансов на равных бороться с «партией власти» на региональных выборах.

«Мы всё это уже проходили в 2013 году и знаем, что такое «фильтр». В существующих условиях он здорово ограничивает другие политические партии. Неважно, кто находится у руля — доминирующая партия может делать всё, что угодно, при выборе высшего должностного лица субъекта Федерации», — отметил на заседании Закдумы депутат Александр Громов.

Его поддержал соратник по партии Виктор Постников, назвав действующий механизм «искажением демократии» и «издевательством над ней».

«Без указания исполнительной власти края ни о какой поддержке от муниципальных депутатов и глав не может быть и речи. Мы обязаны поддержать этот законопроект, чтобы показать избирателям, что не боимся честных выборов и выступаем за них», — подчеркнул депутат.

Несмотря на то, что инициатива коммунистов не нашла поддержки на заседании профильного комитета, они попытались привлечь к законопроекту внимание депутатов. Предложение одобрили и представители партии ЛДПР, отметив важность предлагаемых поправок. Во время голосования сторонники отмены «муниципального фильтра» оказались в меньшинстве — 25 голосами против шести региональный парламент отказался обсуждать проект закона.

