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Центр "Утёс" собирает деньги диким животным с помощью благодарностей

Центр "Утёс" собирает деньги диким животным с помощью благодарностей
Учреждение запустило акцию для сбора финансов на лечение и содержание хищников
12 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: animals.hbh.ru

Центр реабилитации диких животных «Утёс», расположенный в селе Бичевая в Хабаровском крае, запустил новую акцию, чтобы собрать деньги на лечение и содержание питомцев. Любой желающий может зайти на сайт учреждения и купить благодарность за денежное пожертвование. В корзину можно добавить документ стоимостью 100, 200, 500 и 1000 рублей. В ответ «Утёс» вышлет файл с подписью и печатью.


 

На благодарностях изображены обитатели дальневосточной тайги — изюбрь, кабан, медведь и тигр. Запустить акцию в центре решили из-за нехватки финансирования. «Утёс» получает помощь от государства, однако этих средств не достаточно, пришлось даже сокращать сотрудников.

«Экономически мы зависимые — содержим и лечим животных за счёт людей, которые к нам приезжают. Но сейчас их практически нет, а животных как везли, так и везут. Весной животных станет ещё больше, поэтому мы решили запустить такую акцию. Может, что-то получится, хоть какая-то сумма. Нас никто не освобождал ни от налогов, ни от аренды», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор центра «Утёс» Эдуард Круглов.


 

 

Акцию запустили на этой неделе, пока популярности она не получила. Однако в «Утёсе» обещают делать отчёты о том, сколько денег центр получил благодаря помощи неравнодушных. Сейчас в центре содержат тигра, двух косулей, трёх медведей, которые сейчас спят, и медвежонка. Он не смог уйти в спячку, из-за того, что был истощён и болен.

«Мы планируем дополнительно сделать клетки, потому что диких и больных медведей всё больше и больше. Нам привозят их, а чем кормить, я просто не знаю. А отказаться от них не могу — их больше некуда везти. Тайга пустая, голод, с каждым годом всё хуже. Тигры бедные в деревнях ходят и по помойкам. Не знаю, что дальше будет», — отметил Эдуард Круглов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в регионе медведи умирают от инфекции. Пробы, взятые у одного из хищников, показали, что он был болен лептоспирозом. Также у него обнаружили чесоточного клеща, который не позволяет нарастить животному шерсть и залечь в спячку. Очередного такого больного медведя обнаружили 12 декабря на 14-м километре владивостокской трассы в одном из садоводческих сообществ. В центре «Утёс» не исключают, что весной больных зверей станет ещё больше. 

 
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