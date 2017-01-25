В Свободный порт Ванино пустили нового резидента

ООО «Форум ДВ» получило статус резидента Свободного порта Ванино. Комиссия при наблюдательном совете рассмотрела заявку предприятия и вынесла положительное решение.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», компания «Форум ДВ» планирует создать береговой комплекс по перевалке нефтепродуктов с автомобильного на морской транспорт. Мощность предприятия — 150 тысяч тонн в год, инвестиции только на первом этапе составят 25 миллионов рублей, а количество новых рабочих мест по плану — не менее 20. Запустить комплекс инвестор планирует уже в этом году.

Сопровождение проектов, методическую и консультативную помощь потенциальным инвесторам оказывает Корпорация развития Хабаровского края. Как сообщил проектный менеджер организации Валентин Кирсанов, это позволяет ускорить сроки прохождения административных процедур.

«Проекты имеют большую социальную значимость, и от их скорейшей реализации зависят темпы развития территории. Всего мы рассмотрели шесть заявок. Закон достаточно новый и у потенциальных инвесторов возникает много вопросов по подготовке бизнес-планов, других документов. Режим Свободного порта даёт различные преференции, которые позволят сократить сроки окупаемости и быстрее выйти на получение прибыли. Инвесторы проявляют активность и желают как можно быстрее приступить к работе. В этом мы стараемся оказать максимальное содействие», — прокомментировал Валентин Кирсанов.

Как сообщало агентство, комиссия при наблюдательном совете также утвердила ещё три проекта компаний ООО «Токинский кирпичный завод», ООО «Карбон-ДВ», ООО «Причал». Речь идёт о возведении предприятия по производству строительных материалов, реализации идеи по переработке отходов деревоперерабатывающей промышленности в углеродную крошку и строительстве в акватории бухты Ванино глинозёмного терминала.

На данный момент на территории Ванинского района предварительно определено 19 проектов для реализации в рамках режима СПВ с объёмом инвестиций около 86 миллиардов рублей. Эту информацию озвучили в пресс-службе «белого дома».